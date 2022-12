Sterling volta a treinar com seleção inglesa

Raheem Sterling voltou a treinar com a seleção inglesa nesta sexta-feira (9), após ter deixado a concentração por uma invasão à sua casa na Inglaterra.

Devido ao assalto, o atacante não esteve presente no time titular que jogou as oitavas de final da Copa do Mundo contra Senegal, mas retornou ao Catar nesta semana.

A Federação Inglesa anunciou na quinta (8) que o jogador do Chelsea voltaria ao elenco e na sexta. Ele participou do treinamento normalmente com os outros 24 atletas do elenco.

Apesar de seu retorno, Sterling não deve ser titular na partida de quartas de final contra a França, no sábado (10) à medida que não treinou nos dias em que deixou a concentração.

Para sua ausência, Gareth Southgate conta com Marcus Rashford e Jack Grealish como boas opções.

No início da semana, a mídia britânica informou um suposto assalto à mão armada na casa do jogador, na noite de sábado (3).

A polícia afirmou que não havia ninguém na casa quando o roubo ocorreu e que também não houve agressões.

Posteriormente, as autoridades disseram que os ocupantes da casa estavam em uma "viagem internacional" e só descobriram ao voltar que joias, incluindo relógios, haviam sido roubadas.

Além do retorno de Sterling, Declan Rice, que também perdeu o treino de quarta devido a uma doença, voltou ao elenco, aliviando as preocupações sobre sua disponibilidade antes do jogo contra a França.

Outra dúvida de Southgate é o atacante Callum Wilson, que chegou a ir para o departamento médico com uma distensão muscular, mas não mostrou sinais de lesão no último treino antes das quartas de final.

