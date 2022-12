Sinema deixa partido de Biden e enfraquece maioria no Senado

A senadora do estado do Arizona Kyrsten Sinema anunciou, nesta sexta-feira (9), que deixa o Partido Democrata para se registrar como independente, enfraquecendo a já apertada maioria do presidente americano, Joe Biden, na Casa.

"Eu me declaro independente do defeituoso sistema partidarista de Washington", declarou a senadora, de 46 anos, em um vídeo.

Este anúncio joga por terra as esperanças do líder democrata de governar com mais margem durante a segunda metade de seu mandato.

Nos últimos dois anos, o partido de Biden teve de lidar com uma estreita maioria na Câmara Alta.

A vitória no início desta semana de um democrata no estado da Geórgia, no marco das eleições de meio de mandato ("midterms"), deveria garantir-lhe uma cadeira adicional.

Já conhecida por ter enterrado alguns dos projetos de Biden no Congresso, incluindo uma importante reforma eleitoral, Sinema prometeu que "nada mudaria" em seu comportamento.

"E não acho que vá mudar muito para o Arizona", disse nesta sexta.

Durante uma viagem ao Arizona esta semana, Biden elogiou a ação da senadora, chamando-a de "grande defensora do povo do Arizona e uma líder em muitas questões cruciais para este estado".

