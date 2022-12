Reino Unido multa Santander em 108 milhões de libras por falhas no controle de lavagem de dinheiro

O braço britânico do banco espanhol Santander foi multado em 107,8 milhões de libras (125 milhões de euros, 132 milhões de dólares) no Reino Unido por "lacunas graves e persistentes em seus controles da lavagem de dinheiro", anunciou o órgão regulador FCA nesta sexta-feira (9).

"A má administração do Santander dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro e suas tentativas inadequadas de resolver os problemas criaram um risco prolongado e grave de lavagem de dinheiro e crime financeiro", disse Mark Steward, responsável do órgão regulador, em comunicado.

Os fatos ocorreram entre 31 de dezembro e 18 de outubro de 2017, período em que o banco não verificou corretamente a informação prestada por seus clientes profissionais sobre as suas atividades e não verificou a adequação dos valores depositados, segundo o regulador.

As decisões afetaram mais de 560.000 clientes empresariais.

Em um dos casos, uma pequena empresa de tradução abriu uma conta, por exemplo, com depósitos mensais estimados em 5.000 libras. Porém, em menos de seis meses, começou a receber milhões de dólares que eram rapidamente transferidos para outras contas.

Embora o encerramento da conta tenha sido recomendado pelas equipes de controle de lavagem de dinheiro do banco em março de 2014, a conta permaneceu aberta por mais de dois anos antes de ser finalmente fechada, relata a FCA.

O caso não é isolado e a autoridade financeira diz ter identificado várias outras contas expostas a "um risco grave de lavagem de dinheiro", que permitiu a passagem de quase 300 milhões de libras no total por contas que acabaram sendo fechadas.

"O Santander leva muito a sério suas responsabilidades em relação ao crime financeiro", respondeu o diretor-geral do banco no Reino Unido, Mike Regnier, em nota, dizendo: "Sinto muito por esses problemas de controle do passado ligados à luta contra a lavagem de dinheiro".

