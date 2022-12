Quatro detidos na Bélgica por suposta corrupção no Parlamento Europeu

O Ministério Público belga anunciou nesta sexta-feira (9) a detenção de quatro pessoas, incluindo um ex-eurodeputado italiano, por suspeita de corrupção por parte de "um Estado do Golfo", possivelmente o Catar, no Parlamento Europeu para "influenciar decisões políticas e econômicas".

Em um comunicado de imprensa, o MP evitou identificar o país e limitou-se a mencionar "um Estado do Golfo Pérsico", embora uma fonte próxima ao caso tenha confirmado à AFP que se trata do Catar.

Segundo o Ministério Público, até ao momento foram realizadas 16 buscas em Bruxelas, nas quais foram apreendidos equipamentos informáticos, celulares e cerca de 600 mil euros em espécie.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As operações focaram nos "assistentes parlamentares que trabalhavam no Parlamento Europeu", em uma investigação por supostos atos de "organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro".

De acordo com a promotoria, o país usava esse grupo para influenciar decisões do Legislativo europeu, pagando "somas substanciais ou oferecendo presentes significativos a terceiros com posição política e/ou estratégica importante no Parlamento".

A acusação também não identificou o ex-eurodeputado detido, embora versões na imprensa belga sugiram que se trata do socialista italiano Pier-Antonio Panzeri, que ocupou um assento no Parlamento Europeu entre 2004 e 2019.

Panzeri, de 67 anos, dirige atualmente uma organização de luta contra violações dos direitos humanos chamada "Fight Impunity". Consultada pela AFP, a organização não respondeu.

Veículos da imprensa belga mencionam ainda que entre os detidos estaria o italiano Luca Visentini, secretário-geral da Confederação Sindical Internacional (CSI).

Em seu site oficial, a CSI publicou uma breve declaração para admitir que estava ciente das denúncias que circulavam na imprensa belga, mas não faria comentários no momento.

mad/ahg/js/ap/ic

Tags