Premiê da Croácia é aclamado por dirigentes europeus após vitória sobre Brasil

O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, foi saudado nesta sexta-feira (9) com aplausos por seus colegas europeus durante uma reunião de cúpula na Espanha, após a vitória de seu país sobre o Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Foi "a cúpula europeia mais divertida da história", explicou Plenkovic aos jornalistas, em referência à EuMed 9, a reunião de líderes de nove países europeus do Mediterrâneo (Croácia, Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal, Eslovênia e Espanha) celebrada em Alicante, no leste da Espanha, e que coincidiu com o duelo pelas quartas de final do Mundial.

"Alicante ficará para sempre no meu coração", brincou o chefe de governo croata.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O final da reunião praticamente coincidiu com o término da partida. Quando os nove dirigentes, entre eles o francês Emmanuel Macron e o espanhol Pedro Sánchez, subiam ao púlpito para falar com a imprensa, dedicaram uma salva de palmas a Plenkovic.

Em suas intervenções, os dirigentes também fizeram menção ao jogo. O primeiro-ministro português, António Costa, parabenizou a Croácia pelo feito esportivo, mas ressaltou que "toda vez que o Brasil perde, Portugal fica triste".

al/psr/rpr/mvv

Tags