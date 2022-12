PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PERU CRISE GOVERNO: Descontentamento cresce no Peru enquanto sucessora de Castillo negocia novo governo

EUA RÚSSIA PRISIONEIROS: Jogadora de basquete Brittney Griner chega aos EUA após troca de prisioneiros com a Rússia

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Brasil perde para Croácia nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo

(BRA Quartas CRO fbl Mundial 2022 Catar WC, Prev, a ser transmitida)

FOTOS

DOHA:

Neymar iguala Pelé com 77 gols pela seleção brasileira

Neymar igualou Pelé como artilheiro da seleção brasileira ao marcar um gol na prorrogação (105+1) da partida do Brasil contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, com o qual chegou a 77 gols.

(Brasil fbl Copa Catar recorde, Prev, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

França-Inglaterra, uma 'final antecipada' nas quartas de final da Copa do Catar

França e Inglaterra, atual campeã mundial contra a finalista da última Eurocopa, disputarão neste sábado uma 'final antecipada' pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar-2022.

(FRA ING Quartas fbl Mundial 2022 Catar WC, Apresentação, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Marrocos quer continuar fazendo história contra Portugal

O Marrocos busca neste sábado (10) chegar pela primeira vez em sua história a uma semifinal de Copa do Mundo. Para isso, terá que passar das quartas, em que terá pela frente Portugal, que descobriu seu potencial sem Cristiano Ronaldo, num jogo com sabor de revanche.

(POR MAR Quartas fbl Mundial 2022 Catar WC, Apresentação, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

RIO DE JANEIRO:

Futebol e dança: duas paixões inseparáveis no Brasil

Como tantos jovens, Raphael Carlos e seus amigos sonhavam em ser jogadores de futebol. E este ano chegaram ao Mundial do Catar, ainda que de forma inesperada: através da coreografia com que Neymar, Vinícius Junior e outros jogadores festejam seus gols, para desgosto de alguns.

(Brasil futebol dança Copa Catar Mundial sociedade, Reportagem, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Mundo árabe se volta para o Marrocos, seu último representante na Copa

Longe das tensões geopolíticas, o torcedor argelino Omar Boubaker apoia a seleção do Marrocos, assim como o restante do mundo árabe, que se volta para este país norte-africano, o último que o representa na Copa do Mundo do Catar e que disputará no sábado (10), pela primeira vez em sua história, as quartas de final.

(Copa Marrocos árabes futebol sociedade, Reportagem, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

"Se existe alguém capaz de parar Mbappé, esse é Walker", afirma John Terry

"Haverá respeito, mas vai ser uma guerra", adverte o ex-zagueiro da seleção inglesa John Terry à AFP, sobre o duelo entre França e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

(FRA ING Quartas fbl Mundial 2022 Catar WC, Entrevista, já transmitida)

FOTOS

=== PERU CRISE GOVERNO ===

LIMA:

Descontentamento cresce no Peru enquanto sucessora de Castillo negocia novo governo

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, vai continuar nesta sexta-feira (9) as negociações para a formação de governo após a destituição e detenção de Pedro Castillo, acusado de tentativa de golpe de Estado e cujos apoiadores exigem nas ruas a sua libertação e a convocação de eleições.

(Peru política corrupção justiça crise, Prev, 550 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

LIMA:

Decepção e medo na periferia de Lima, após autogolpe frustrado de Castillo

Um grupo de mulheres soube do autogolpe frustrado no Peru em meio a panelas fumegantes, enquanto cozinhava lentilhas para os moradores de Villa Torre Blanca, um bairro empoeirado em um morro nos arredores de Lima, sem água potável ou saneamento.

(Peru política corrupção justiça crise sociedade pobreza, Reportagem, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== EUA RÚSSIA PRISIONEIROS ===

MOSCOU:

Jogadora de basquete Brittney Griner chega aos EUA após troca de prisioneiros com a Rússia

A estrela do basquete americano Brittney Griner chegou ao seu país na manhã desta sexta-feira (9) após ser libertada de uma prisão russa em troca do traficante de armas russo Viktor Bout, conhecido como "o mercador da morte", preso nos Estados Unidos.

(EUA Rússia prisioneiros basquete armas diplomacia conflito justiça, Prev, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Lula anuncia Fernando Haddad como seu ministro da Fazenda

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira (9) os principais nomes de seu futuro gabinete, incluindo o ex-ministro da Educação Fernando Haddad para a Fazenda e o ex-chanceler Mauro Vieira para comandar o Itamaraty.

(Brasil política economia defesa chancelaria governo, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

SÃO PAULO:

Fernando Haddad, a aposta de Lula para a Fazenda, vista com receio pelo mercado

Fernando Haddad, anunciado nesta sexta-feira (9) como futuro ministro da Fazenda a partir de janeiro, é considerado o herdeiro político do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas sua orientação esquerdista é vista com receio pelo mercado.

(Brasil política economia governo, Perfil, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

BUENOS AIRES:

Condenação de Kirchner bagunça cena política na Argentina

A impossibilidade de qualquer candidatura da vice-presidente argentina Cristina Kirchner, decorrente de sua condenação na terça-feira a seis anos de prisão e inabilitação perpétua por corrupção, abalou o partido governista e o obriga a reorganizar estratégias para as eleições presidenciais de 2023.

(Argentina julgamento corrupção política governo eleições, palavras, Enfoque, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Desinformação contamina eleições em todo o mundo com táticas trumpistas

Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e em Israel, uma enxurrada de desinformação afetou eleitores em todo o mundo em 2022, mas muitos ignoraram a tática de Donald Trump de semear a desconfiança nos processos democráticos.

(EUA mundo Brasil desinformação política redes Internet eleições retrospectiva, Ângulo, 880 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ALICANTE, Espanha:

Espanha, França e Portugal impulsionam hidrogênio verde na Europa

Espanha, França e Portugal vão revelar, nesta sexta-feira (9), os primeiros detalhes da construção do H2Med, um projeto de conduto marítimo para levar hidrogênio verde da Península Ibérica à França e ao resto da Europa.

(Espanha França Portugal UE energia hidrogênio política economia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

Também anunciada na pauta de Economia

MOSCOU:

A arriscada aliança entre Putin e os nacionalistas russos

Na linha de frente da promoção da ofensiva militar lançada por Moscou na Ucrânia, os nacionalistas russos aproveitam a situação para prevalecer em uma arena política deserta após anos de repressão à oposição.

(Rússia Ucrânia guerra política nacionalismo, Ângulo, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

PEQUIM:

Vacinação, ponto fraco da China ao deixar para trás a política de 'covid zero'

A China está deixando para trás sua rígida política de "covid zero", mas as baixas taxas de vacinação entre os idosos são motivo de preocupação e estima-se que o vírus possa matar até 2,1 milhões de pessoas no gigante asiático.

(China covid política saúde vacinação sociedade, Ângulo, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Irã enfrenta condenação internacional e mais protestos após execução polêmica

O Irã enfrenta novas sanções nesta sexta-feira (9), no dia seguinte à primeira execução de um condenado envolvido no movimento de protestos, que gerou mais apelos da população para continuar protestando e uma grande condenação internacional.

(Irã protestos violência política direitos mulheres sociedade, Prev, 520 palavras, já transmitida)

ISTAMBUL:

Turquia enfrenta debate acirrado sobre o véu a poucos meses das eleições

O partido governista na Turquia apresentará uma emenda constitucional ao Parlamento na próxima semana para adotar o direito das mulheres de escolher usar ou não o véu islâmico na vida cotidiana, reacendendo uma questão altamente divisiva neste Estado oficialmente laico.

(Turquia política direitos véu islâmico mulheres sociedade, Ângulo, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== ECONOMIA ===

HUANGSHAN, China:

Instituições econômicas elogiam fim da política de 'covid zero' na China

Os chefes de várias instituições econômicas internacionais elogiaram nesta sexta-feira (9) a decisão da China de flexibilizar sua política de "covid zero", o que a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, descreveu como um passo "decisivo" em frente.

(China FMI economia mundo covid política saúde, Prev, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Novo chefe da Confederação Sindical Internacional promete 'pressão' sobre o Catar

O novo secretário-geral da Confederação Sindical Internacional (CSI), Luca Visentini, tem como prioridades manter a pressão sobre o Catar no que diz respeito às condições de trabalho, promover aumentos salariais e conquistar novos integrantes, declarou em entrevista à AFP.

(Catar mundo emprego trabalho sindicatos direitos, Entrevista, 520 palavras, já transmitida)

ALICANTE, Espanha:

Espanha, França e Portugal impulsionam hidrogênio verde na Europa

Espanha, França e Portugal vão revelar, nesta sexta-feira (9), os primeiros detalhes da construção do H2Med, um projeto de conduto marítimo para levar hidrogênio verde da Península Ibérica à França e ao resto da Europa.

(Espanha França Portugal UE energia hidrogênio política economia, Prev, 500 palavras, já transmitida

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

MONTREAL:

Sociedade civil quer ser ouvida sobre biodiversidade na COP15

Protestos, debates públicos e exibições de filmes estão do outro lado da cúpula COP15, onde ONGs se organizam para criar consciência sobre a necessidade de proteção da biodiversidade. O objetivo é pressionar para que um grande acordo seja alcançado.

(COP15 diversidade meio ambiente sociedade política biodiversidade, Ângulo, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

NOVA YORK:

'Little America', a série que retrata os EUA pelo olhar do imigrante

Oito episódios e igual número de fragmentos dos Estados Unidos pelo retrato de seus imigrantes. A segunda temporada da série "Little America" chega nesta sexta-feira (9) à Apple TV+, com a intenção de questionar o "sonho americano" - diz Sian Heder, uma de suas criadoras e produtoras, à AFP.

(EUA TV streaming imigrantes sociedade política, Entrevista, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Nova tendência entre os designers de moda é discrição

O reinado dos grandes designers de moda como John Galliano ou Karl Lagerfeld ficou para trás e, embora os gigantes de luxo continuem contratando criadores excepcionais, a discrição vende.

(Moda sociedade criatividade, Ângulo, 600 pessoas, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags