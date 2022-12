Operadora denuncia infraestruturas energéticas destruídas em Kherson

As infraestruturas de energia ficaram "praticamente destruídas" pelos bombardeios russos na região de Kherson, uma cidade do sul da Ucrânia reconquistada por Kiev em novembro - anunciou a operadora nacional Ukrenergo nesta sexta-feira (9).

"O inimigo atacou novamente na segunda-feira. As instalações que ficaram danificadas foram, de novo, as de Ukrenergo, as subestações da linha principal, especialmente no sul da Ucrânia, e as centrais elétricas", lamentou o diretor-geral do órgão regulador, Volodimir Kudritsky, em uma entrevista coletiva.

Ele destacou que a defesa aérea ucraniana conseguiu proteger uma parte da rede nacional de energia.

A Rússia disparou "mais de mil mísseis e drones" desde "10 de outubro", quando iniciou uma campanha de bombardeio contra a infraestrutura de energia da Ucrânia, afirmou.

A situação é mais complicada "em Odessa (sudoeste) e na região de Kherson, onde a rede elétrica ficou praticamente destruída", acrescentou.

"O inimigo ataca com artilharia, quase todos os dias, as infraestruturas energéticas e as redes de distribuição", denunciou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

Os problemas energéticos mais graves são nas regiões de Donetsk (leste) e de Kharkiv (nordeste), relatou.

"A situação fica mais complicada, devido às condições meteorológicas que atrasam as tarefas de reparo", acrescentou Shmyhal, reconhecendo que este inverno será marcado por "restrições no consumo de eletricidade".

Os bombardeios russos nas últimas semanas deixaram milhões de ucranianos sem luz, coincidindo com as primeiras nevascas.

Nas regiões de Kharkiv e Donetsk, o trabalho de reparo é "complicado", afirmou Shmyhal, por causa dos combates travados perto da cidade de Bakhmut, entre outros motivos.

Kudritski observou, ainda, que "quase todas as centrais hidrelétricas [ucranianas] foram danificadas e têm capacidade limitada de produção de energia".

Embora seja possível importar eletricidade de outros países europeus, "o problema é que a eletricidade europeia é muito mais cara do que a ucraniana", lamentou.

