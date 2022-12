Novo chefe da Confederação Sindical Internacional promete 'pressão' sobre o Catar

O novo secretário-geral da Confederação Sindical Internacional (CSI), Luca Visentini, tem como prioridades manter a pressão sobre o Catar no que diz respeito às condições de trabalho, promover aumentos salariais e conquistar novos integrantes, declarou em entrevista à AFP.

A poucas horas das quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o italiano considerou "muito difícil chamar a atenção do público para as condições de trabalho no país" durante a competição.

"O foco está totalmente nas partidas. O mais importante é garantir que, quando a Copa do Mundo acabar, continuemos pressionando as autoridades e os empregadores do Catar", acrescentou.

O sistema "kafala", que tornava os empregados praticamente propriedade de seus empregadores, "foi legalmente abolido, mas persistem enormes problemas na aplicação" da medida, segundo Visentini.

Concretamente, ainda existem "muitos casos de salários atrasados e enormes obstáculos para os trabalhadores que querem mudar de emprego", explicou o secretário-geral da CSI, eleito em novembro à frente de uma organização que reúne 332 sindicatos de 163 países.

"Havia muitos problemas na Rússia [onde aconteceu a Copa de 2018] e na África do Sul [2010]", mas "nada comparado ao Catar", onde "morreram pessoas" e onde há formas de "escravidão", segundo Visentini.

Visentini elogiou, porém, a abertura de um escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no país.

Com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e outras organizações esportivas, espera "criar uma espécie de enquadramento" para que os próximos Mundiais e outros grandes eventos esportivos "garantam o respeito pelos trabalhadores e pelos direitos humanos".

Na segunda-feira, o diretor-geral da OIT, Gilbert F. Houngbo, declarou-se "razoavelmente otimista" de que se chegue a um acordo com a FIFA para levar em consideração os direitos sociais na atribuição das Copas a um ou outro país.

Eleito para um mandato de quatro anos, Visentini quer, mais amplamente, obter "medidas extraordinárias para ajudar os trabalhadores a superar a crise" causada pela ofensiva militar russa na Ucrânia.

"A solução passa por limitar os preços da energia, reformar o mercado energético" e limitar "a especulação, tributando os lucros das empresas energéticas", sublinhou.

Em contrapartida, descartou a utilidade de pagar um "dividendo" aos trabalhadores, uma medida levantada pelo governo francês.

"Não entendo o que significa pagar dividendos aos trabalhadores. Para mim, pagar dividendos aos trabalhadores significa aumentar os salários", concluiu Visentini.

"Um aumento salarial não pode ser simplesmente uma concessão unilateral do empregador, tem que ser negociado por meio de acordos coletivos", afirmou.

A questão é saber se os sindicatos têm influência real neste momento.

"Infelizmente, não temos influência suficiente, principalmente nos novos setores da economia liberal, e temos dificuldade em proteger os jovens", lamentou Visentini.

"Os sindicatos são populares quando mostram que são úteis ao povo, que podem obter resultados concretos", concluiu.

