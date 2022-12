"Não merecíamos ter perdido esse jogo", lamenta Alisson

O goleiro Alisson elogiou a seleção brasileira apesar da eliminação diante da Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar-2022 nesta sexta-feira, no estádio Education City, em Doha.

"Na minha opinião não merecíamos ter perdido este jogo. Mas isso é futebol e na Copa do Mundo temos que lidar com a disputa nos pênaltis também. E infelizmente fomos derrotados nesta noite", disse ele, em entrevista concedida em inglês após a derrota por 4 a 2 nas penalidades (1 a 1 nos 120 minutos)

"Não obtivemos o resultado que queríamos mas estamos orgulhosos com a dedicação de cada jogador, das coisas que fizemos no campo, as atuações foram muito boas", acrescentou.

Perguntado sobre o que deu errado na derrota para a Croácia, Alisson mostrou serenidade: "Acho que isso é futebol, tudo pode acontecer. Falavam de nós como favoritos devido ao que fizemos em campo, nossos desempenhos, a qualidade dos nossos jogadores. Não temos nada do que nos arrepender. Não mudaríamos nada porque lutamos, nos preparamos, estávamos prontos para tentar vencer esta Copa. Mas isto é futebol. Nem sempre as coisas acontecem como queremos e temos que lidar com isso. Vamos olhar para frente, para os desafios que temos".

Alisson também falou sobre o futuro da Seleção e uma eventual renovação: "Temos muitos jogadores que podem liderar a equipe dando o exemplo deles. Temos muitos jogadores que já fazem isso, até os jovens. Estão muito focados em se preparar para o jogo, para estarem prontos quando for necessário. Temos jovens talentos. E eles ão melhorar ainda mais, vão aprender com esta Copa do Mundo".

