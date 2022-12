"Mostramos mais uma vez que nunca nos rendemos", comemora Modric

O craque croata Luka Modric falou sobre a resiliência de sua equipe, à rede de televisão Gol Mundial nesta sexta-feira, depois da classificação às semifinais da Copa do Catar-2022 ao derrotar o Brasil nos pênaltis (1-1, 4-2 nos pênaltis) npo estádio Education City, em Doha.

"Estávamos quase derrotados depois de eles marcarem aquele gol. Acho que todos nos deram como mortos mas mostramos mais uma vez que nunca nos rendemos, que nossa fé é enorme e no final empatamos. E nos pênaltis tivemos muita confiança", descreveu o madridista com um sorriso.

Modric destacou a confiança dos companheiros na hora da disputa de pênaltis: "Obviamente depois de ganhar do Japão nos pênaltis no último jogo, entrando em outra disputa por penalidades, claro que se tem confiança", explicou. "E quando se começa convertendo, e um do time adversário erra, claro que dá mais confiança e mais uma vez tivemos uma mentalidade forte".

O Brasil errou dois pênaltis na disputa. O primeiro a falhar foi Rodrygo, a quem Modric, seu companheiro de equipe no Real, consolou no final da partida.

"Pode acontecer com qualquer um (errar). Rodrygo tem que ser parabenizado porque neste jogo, e tudo o que isso significa, ter força e mentalidade para bater o pênalti é para ser felicitado", disse o croata.

"Eu disse a ele, eu tinha 23 anos quando perdi meu pênalti na disputa contra a Turquia (nas quartas de final da Eurocopa de 2008)", lembrou. "Não é fácil, mas isso vai torná-lo mais forte e ele vai ganhar mais experiência e força para continuar e tenho certeza de que ele vai ficar mais forte. Está tudo bem. Todo mundo falha. Eu dei a ele encorajamento e força", ele adicionou.

Modric também elogiou o goleiro, Dominik Livakovic, que fez várias grandes defesas ao longo da partida e defendeu o primeiro pênalti de Rodrygo.

"Mais uma vez ele foi impressionante, mas não só nas penalidades. Ele mostrou que é um grande goleiro. Estou feliz por ele porque também é um menino maravilhoso", opinou.

O camisa 10 croata também afirmou que ir às semifinais tem um gosto especial sabendo que esta pode ser sua última Copa do Mundo.

"Ninguém pensava que poderíamos ir tão longe, mas o importante é que tínhamos fé e confiança entre nós", disse ele. "Voltamos a ter uma equipe muito boa, com jovens que entraram e trouxeram outra qualidade. E ganhar assim dá uma alegria enorme e dá ainda mais confiança para o que vem a seguir", concluiu.

