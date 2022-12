Messi está 'mais à vontade' na seleção argentina, diz ex-campeão do mundo Trezeguet

O ex-atacante franco-argentino David Trezeguet, campeão do mundo com a seleção da Franã em 1998, afirmou em entrevista à AFP que Lionel Messi está "mais à vontade, mais tranquilo" na Copa do Mundo do Catar.

Trezeguet falou sobre a paixão dos argentinos pelo futebol e pelo Mundial, especificamente, sobretudo pela presença de Messi, de 35 anos, na edição que parece ser a sua última.

"Minha primeira imagem de Mundiais foi na edição do México, em 1986. Já havia essa loucura na época, mas não como agora. Aqui está a parte da torcida, pelo lado esportivo, mas acho que as preocupações socioeconômicas no país fazem a paixão ainda maior", apontou Trezeguet.

"E o Messi te faz sonhar. Na primeira partida contra a Arábia Saudita, a Argentina teve dificuldades. No jogo seguinte, você pôde sentir que o nível cresceu. Mas, com relação à França, por exemplo, você sente que eles não estão no mesmo nível. Mas é um time que a torcida ajuda", resumiu.

O ex-jogador acredita que a conquista da Copa América em 2019 aliviou um pouco da pressão para ganhar alguma competição internacional com a 'Albiceleste'.

"A conquista da Copa América amenizou um pouco da pressão que Messi sentia em relação à Maradona, com o país, com os torcedores e, pelo lado coletivo, também sentimos que Messi se sente mais à vontade, mais tranquilo", apontou.

"Mas é agora que você entra plenamente nessa linda competição, a partir das quartas de final. Uma partida difícil contra a Holanda, mas os holandeses também não têm mostrado um nível extraordinário", concluiu.

