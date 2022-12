Cristiano Ronaldo 'nunca me disse que queria sair', diz técnico de Portugal

O técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, apagou as chamas sobre as polêmicas em sua equipe garantindo que Cristiano Ronaldo "nunca me disse que queria sair" da concentração no Catar, após especulações na mídia esportiva portuguesa.

"Nunca me disse que queria sair da equipe", disse Santos em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (9), na véspera da partida de quartas de final da Copa do Mundo contra Marrocos, pedindo também "para acabar com a polêmica em torno de Portugal".

"Deixem Cristiano Ronaldo em paz", pediu o treinador, ao explicar que teve uma conversa com o capitão antes do jogo das oitavas contra a Suíça para informar que ele não seria titular.

"Expliquei para ele porque ele não seria titular, para que ele não tivesse surpresas, acho que ele é um jogador importante, mas expliquei que a estratégia era ele não estar ali", contou o treinador reconhecendo a importância do camisa '7' para o futebol português.

Após a conversa, Santos admitiu que o jogador "não ficou contente com a decisão", mas que "aceitou" sua visão para o jogo em que Portugal acabou vencendo por 6 a 1, no qual três dos gols foram marcados por Gonçalo Ramos, que foi titular no lugar do craque.

Ao longo da semana, a imprensa portuguesa havia alegado que Ronaldo teria ameaçado deixar a concentração de sua equipe em discordância a Santos, o que mais tarde foi negado pela Federação Portuguesa.

Sobre a partida contra Marrocos, o treinador comentou que o adversário é "uma equipe organizada e talentosa".

"Sofremos em 2018 para vencer o Marrocos. Teremos que jogar de maneira competitiva. Buscar a bola quando não a tivermos", apontou, reconhecendo os pontos positivos dos rivais.

"Mas também não somos fáceis de jogar", concluiu Santos valorizando a força de seu elenco.

