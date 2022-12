Comunicado do Business Wire :Lavoro

A Lavoro, maior varejista de insumos agrícolas da América Latina, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão com a venda de sementes na safra 2021/2022. Acreditamos que o resultado torna a empresa uma das maiores distribuidoras de sementes do Brasil, com base em nossa avaliação de pesquisas de terceiros. As culturas de soja e milho têm a maior representatividade no volume total comercializado no período.

Segundo Jhonathan Costa, Diretor de Sementes da Lavoro, a expectativa da Empresa é que este segmento continue crescendo, sobretudo ao considerar a alta demanda do mercado brasileiro. Conforme levantamento da consultoria Kynetec, o mercado de sementes de soja no Brasil cresceu 40% em 2021, chegando ao faturamento de R$ 15,5 bilhões.

"Um fator que justifica os bons números do setor é o avanço da biotecnologia. Hoje, o comércio de sementes está muito ligado ao uso de inovações e novas tecnologias, em especial quando falamos da produção de soja. As sementes para este tipo de cultivo estão cada vez mais resistentes a pragas e doenças, o que reduz a necessidade de defensivos e outros produtos nas lavouras, gerando economia e mais sustentabilidade ao produtor rural", explica Costa.

Preparação para as próximas colheitas

No próximo ciclo, a meta da Lavoro é ampliar sua participação no mercado. Hoje, a empresa trabalha com os maiores fornecedores de sementes do Brasil e pretende continuar expandindo a atuação com outros tipos de sementes, como trigo, milho miúdo, sorgo, pastagem e outras plantas de cobertura.

A Lavoro conta ainda com uma equipe de mais de 100 funcionários especializados neste setor, prestando assistência técnica e comercial a agricultores, bem como possuindo um serviço próprio de controle da qualidade. "Funciona como uma verificação dupla. As sementes que distribuímos já são selecionadas por nossos fornecedores, mas efetuamos mais dois testes em laboratório e uma bancada de testes, o que garante um produto diferenciado a nosso cliente", disse [Costa].

A empresa também investe no desenvolvimento contínuo de sua equipe de vendas, mediante cursos com especialistas de controle da qualidade do mercado e maneiras adequadas de plantio em fazendas, além de promover eventos em todo o país para divulgar novas tecnologias e trazer o que há de mais moderno em genética ao produtor rural brasileiro.

"Desde que a Lavoro foi fundada, a empresa continua expandindo no mercado de sementes - e nossa meta é ser o principal ator neste setor essencial. A Lavoro Agrocomercial, primeiro investimento da 'tese Lavoro', nasceu do atendimento a empresas de sementes. Hoje, este segmento representa cerca de 17% do nosso faturamento, com base em dados da gestão interna. Estamos investindo em novos Centros de Distribuição e avaliando novas oportunidades de negócios, seja com produtos de distribuição restrita ou produtos de marca própria", concluiu o executivo.

Sobre a Lavoro

A Lavoro é o maior varejista de insumos agrícolas do Brasil e um dos principais fornecedores de insumos agrícolas biológicos. Através de um portfólio completo, a Lavoro capacita os agricultores a adotar tecnologias inovadoras e aumentar a produtividade. Fundada em 2017, a Lavoro tem uma ampla presença geográfica, com operações de distribuição no Brasil e na Colômbia, além de uma emergente empresa de comercialização de insumos agrícolas no Uruguai. Os 923 representantes de vendas técnicas da Lavoro se reuniram com mais de 60.000 clientes em fazendas e em 193 locais de varejo diversas vezes ao ano para ajudá-los a planejar, comprar os insumos corretos e gerenciar suas operações agrícolas para otimizar os resultados. Saiba mais sobre a Lavoro em www.lavoroagro.com.br.

Contato

Informação de imprensa: Hill + Knowlton Brasil Ana Lívia Lopes | + 55 11 98845-7142 Gisele Gomes | + 55 11 99103-0946 Thiago Salles | +55 11 95602-8627 lavoro@hkbrasil.com.br

