Comunicado do Business Wire :HCLSoftware

A HCLSoftware, uma divisão da HCL Technologies (HCLTech), lançou sua nova identidade de marca e logo; um posicionamento para estimular a economia digital+. O novo posicionamento dessa empresa de mais de $1 bilhão reflete seu compromisso para com os clientes atuais e prospectivos, de forma a ajudá-los a prosperar em um ambiente em rápida mudança.

A nova marca HCLSoftware e o logo da empresa representarão suas quatro áreas de especialização - IA e Automação Inteligente; Dados, Análise e Insights; Transformação Digital e Segurança Empresarial -, estimulando a economia digital+.

"Em apenas alguns anos, desenvolvemos uma empresa de software que, com orgulho, alimenta 66% das empresas Fortune 100 e 45% das empresas Fortune 500 - e estamos na expectativa de encarar os desafios e oportunidades dos nossos mercados em expansão e nosso mundo em constante mudança", afirmou Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer da HCLSoftware. "Agora, nossa estratégia está se desenvolvendo de forma a incentivar nossa próxima fase de crescimento e nos preparar para a economia digital+ baseada em dados, rica em tecnologia e voltada para o futuro."

A empresa usa plataformas líderes mundiais de marketing, capacitando suas equipes para ser digitais+ e criando parcerias em uma escala global que transformará sua presença de mercado e impulsionará engajamentos com experiências radicalmente novas.

"Estas quatro áreas de especialidade também nos oferecem uma oportunidade de repensar como comercializamos e nos comunicamos - especialmente com a pandemia, que forçou as empresas a tornarem-se mais focadas no digital, mudando nossa abordagem de interação e colaboração pra sempre", afirmou Dario Debarbieri, vice-presidente e chefe de marketing da HCLSoftware.

Assista a este vídeo da marca: HCLSoftware trabalha para tornar o IMPOSSÍVEL possível - https://youtu.be/ECe-T-IyVzE

Sobre a HCLSoftware

A HCLSoftware, uma divisão da HCLTech, desenvolve, comercializa, vende e dá suporte a software para transformação digital, dados, análises e insights, IA e automação, e segurança empresarial. A HCLSoftware é uma fábrica de solução nativa em nuvem ("cloud-native") para software empresarial, alimentando milhões de aplicativos em mais de 20 mil organizações, incluindo mais da metade das empresas Fortune 1000 e Global 2000. A missão da HCLSoftware é impulsionar todo o sucesso do cliente através de incansável inovação de produtos. https://www.hcltechsw.com/

