Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, forneceu hoje a seguinte resposta ao recente relatório de especulador de mercado a curto prazo emitido pela Bleecker Street Research, que divulgou um incentivo econômico para influenciar negativamente o preço das ações da Empresa. O relatório, emitido em 2 de dezembro de 2022, contém imprecisões factuais, descaracterizações e desinformação. As principais declarações do breve relatório são abordadas abaixo:

Declaração nº 1:

"Negociação de 440 MWh com uma grande empresa pública ocidental: achamos que foi cancelada"

O projeto de 440 MWh com uma grande concessionária ocidental anunciado pela Energy Vault não foi cancelado e, de fato, a Energy Vault pretende anunciar publicamente as especificidades do projeto enquanto nomeia a concessionária nos próximos dias. O erro do especulador de mercado a curto prazo parece derivar de sua confusão de megawatts (MW) com megawatts-hora (MWh), ao confundir unidades de demanda e capacidade com unidades de armazenamento e demonstrar a falta de familiaridade do especulador de mercado a curto prazo com o setor de armazenamento de energia. Confundir MW com MWh levou o especulador de mercado a curto prazo a fazer suposições incorretas sobre projetos concedidos da Energy Vault, ao combinar projetos anunciados por terceiros que refletem a capacidade (MW), incluindo o projeto identificado no breve relatório, com os anúncios da Energy Vault de projetos concedidos para armazenamento de energia (MWh).

Declaração nº 2:

"Mais bandeiras vermelhas: sistema de 820 MW na Polônia"

O projeto na Polônia identificado pelo especulador de mercado a curto prazo não é o projeto divulgado anteriormente pela Energy Vault. O especulador de mercado a curto prazo está incorreto tanto na caracterização técnica quanto na localização do projeto (como no projeto citado acima) e a Energy Vault recebeu um projeto de armazenamento em bateria de curta duração de 820 MWh em um país europeu totalmente diferente. A Energy Vault pretende anunciar publicamente as especificidades deste projeto com nosso cliente no momento apropriado. O especulador de mercado a curto prazo mais uma vez evidencia sua má compreensão sobre o mercado de armazenamento de energia ao confundir MW com MWh.

Declaração nº 3:

"2,2 GWh com a DG Fuels: metade da reserva da Energy Vault está sendo gerada nesta planta SAF da Louisiana"

O especulador de mercado a curto prazo faz uma suposição incorreta de que a DG Fuels representa "metade da carteira de pedidos da Energy Vault". Segundo nosso último 10-Q apresentado em novembro de 2022, a carteira de pedidos é definida como o valor da receita que esperamos conquistar no futuro em contratos de construção incompletos, incluindo novos contratos nos quais o trabalho ainda não foi iniciado. A DG Fuels é categorizada como uma Concessão e, conforme publicamente declarado antes, a previsão de receita de 2023 da Energy Vault não pressupõe nenhuma receita de projeto da DG Fuels. Além disto, o especulador de mercado a curto prazo afirma incorretamente que este é um "projeto de armazenamento em bateria", apesar de ser claramente um projeto de armazenamento de energia por gravidade. O especulador de mercado a curto prazo também afirma que a DG Fuels "não é uma empresa séria". Entretanto, tanto a Delta Airlines como a Air France-KLM anunciaram publicamente contratos de compra de combustível de aviação sustentável (SAF) com a DG Fuels. A DG Fuels também anunciou recentemente a assinatura de um contrato de arrendamento no Maine a uma de suas instalações de SAF. A tecnologia de armazenamento de energia por gravidade EVx da Energy Vault dará suporte à produção de hidrogênio ecológico da DG Fuels para SAF.

Declaração nº 4:

"A Energy Vault anuncia uma concessão de uma fazenda solar australiana que ainda não existe"

O argumento do especulador de mercado a curto prazo sobre o projeto Meadow Creek tenta criar uma controvérsia onde não existe. O especulador de mercado a curto prazo dá a entender que o anúncio de outubro de 2022 não revela que o projeto está em estágio de desenvolvimento. Contudo, o anúncio afirma claramente: "A Fazenda Solar Meadow Creek concluiu um amplo trabalho sobre a viabilidade do projeto, incluindo a capacidade da rede, e está atualmente progredindo através de avaliações ambientais e técnicas detalhadas a fim de respaldar o processo de aplicação do desenvolvimento. É esperado que o BESS, sendo co-localizado com energia solar fotovoltaica, forneça resiliência e flexibilidade de carga e descarga, essencial para sustentar o fornecimento de energia renovável em toda a rede, à medida que a Austrália adota o Plano de Sistema Integrado do Operador do Mercado de Energia Australiano."

Declaração nº 5:

"A Energy VaultO está visivelmente ausente de todos os principais projetos do departamento de energia renovável"

As informações fornecidas pela listagem do Departamento de Energia citadas pelo breve relatório dependem apenas de dados disponíveis publicamente e, por razões competitivas, muitos projetos em discussão ou desenvolvimento com nossos clientes foram excluídos da lista. Vale a pena notar que o especulador de mercado a curto prazo deve ter entendido claramente em qualquer pesquisa mínima e devida diligência que a listagem do Departamento de Energia nomearia em geral apenas o Proprietário do Projeto e, portanto, não listaria nenhuma das parcerias ou fornecedores do projeto que podem ser contratados pelo Projeto Proprietário. Além disto, pode haver atrasos entre o início do desenvolvimento e a construção até que o projeto seja refletido no banco de dados. Logo, é esperado que a Energy Vault e todas as outras empresas associadas aos projetos listados não sejam incluídas no relatório.

Comentários adicionais sobre o relatório do especulador de mercado a curto prazo

Além das declarações acima e imprecisões factuais, muitas das reivindicações e comentários do especulador de mercado a curto prazo visam a tecnologia de guindaste giratório anterior da Energy Vault de 2020 em comparação a sua atual tecnologia modular EVx, que é a única plataforma GESS sendo implantada a nível mundial hoje, destacando o especulador de mercado a curto prazo falha no uso de informações mais atuais em seu processo de "pesquisa". O relatório também confunde projetos GESS com implantações BESS, expondo ainda mais uma falta fundamental de compreensão da mescla de negócios da Energy Vault e armazenamento de energia em geral.

Além disto, o breve relatório questiona a orientação de receita agregada de dois anos da Empresa como uma "reivindicação inflada". Durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2022 em novembro, a Energy Vault reiterou suas projeções de receita agregada para 2022 e 2023 de cerca de US$ 680 milhões, como havia sido reiterado anteriormente durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de agosto de 2022. A empresa tem uma linha de visão clara para nossos alvos de orientação com base em nossa carteira de contratos e linha de fornecimento comercial.

A Energy Vault respalda suas concessões de projetos e estamos entusiasmados em continuar fazendo parceria com nossos clientes de classe mundial para descarbonizar o mundo. A Empresa permanece com foco na execução de seu plano de crescimento e espera atualizar o mercado sobre seu contínuo progresso.

