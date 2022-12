Comunicado do Business Wire :Citi Global Wealth Investments

O Citi Global Wealth Investments (CGWI) divulgou hoje o seu relatório Wealth Outlook 2023 (ou Outlook, Perspectivas de riqueza para 2023), intitulado Roteiro para a recuperação: portfólios para antecipar oportunidades. Publicado duas vezes por ano, o Outlook oferece perspectivas detalhadas sobre a economia global e os mercados financeiros para o ano à frente e além. O título da última edição reflete a jornada de investimento que o CGWI prevê e as etapas que os investidores devem considerar para a diversificação de suas carteiras de investimento.

Em 2023, o CGWI prevê o crescimento econômico mundial anual mais fraco em quarenta anos fora da crise financeira global e das paralisações causadas pela COVID. O ano à frente provavelmente verá:

-- Uma recessão superficial nos EUA e pior em outros lugares, como a zona do euro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Por outro lado, uma recuperação no crescimento chinês, à medida que as restrições pandêmicas são relaxadas

-- A inflação nos EUA continua a diminuir, fechando 2023 em torno de 3,5%

-- O Federal Reserve dos EUA começará a cortar as taxas de juros no segundo semestre do ano

-- Uma queda de 10% no lucro global por ação

Assim como a turbulência do mercado global de 2022 refletiu essas condições previstas para o próximo ano, provavelmente os investidores começarão a se concentrar na recuperação de 2024 durante 2023. Com o atual mercado de ações em baixa provavelmente incompleto, o CGWI entra no ano posicionado defensivamente, mas espera mudar esta situação à medida que o ano avançar.

"Ao longo do tempo, o mercado de ações dos EUA nunca chegou ao fundo do poço antes de uma recessão associada ter começado, então consideramos o recente aumento das ações como um rali do mercado em baixa", disse David Bailin, diretor de investimentos e chefe do Citi Global Wealth Investments. "Um ano como o de 2022 pode fazer com que manter o excesso de dinheiro pareça tentador, mas a lição clara desta história é que isso quase sempre leva à perda de oportunidades quando os mercados começam a se recuperar. Para 2023, reiteramos a sabedoria fundamental de manter os portfólios totalmente investidos, antecipando as oportunidades que esperamos."

O CGWI vê uma sequência provável de oportunidades potenciais, incluindo:

-- Renda fixa de curto prazo com grau de investimento nos EUA em meio ao ambiente de taxas de juros mais altas de hoje

-- Ações defensivas, como pagadores de dividendos resilientes, já que, por enquanto, o mercado em baixa continua

-- Ações de crescimento não cíclico devem apresentar perdas perante as ações cíclicas, quando o Fed se movimentar para cortar taxas

-- Um ponto de entrada subsequente para ações mais cíclicas

-- "Deep value" (valor profundo) em ativos e moedas selecionados fora dos EUA quando o dólar dos EUA atingir o pico

-- Certas estratégias alternativas para se posicionar para as dificuldades e outras oportunidades após a recessão

"Em 2022, as quedas acentuadas em muitas classes de ativos deixaram as avaliações de longo prazo mais atraentes", disse Steven Wieting, estrategista-chefe de investimentos e economista-chefe no Citi Global Wealth Investments. "Pela primeira vez em muitos anos, por exemplo, vemos um valor de carteira genuíno em renda fixa. Títulos do tesouro dos EUA de curta duração representam uma alternativa atraente de investimento."

O CGWI também atualizou o seu caso para "tendências imparáveis", os poderosos fenômenos plurianuais que continuam a remodelar os negócios e a vida cotidiana, assim como as carteiras de investimentos. Estas incluem a digitalização, envelhecimento da população, rivalidade entre EUA e China e a transição para fontes de energia limpas e seguras. O CGWI destaca maneiras de buscar exposição para estas forças transformacionais em carteiras de investimento.

O relatório completo, versões resumidas, vídeos curtos e outros materiais podem ser acessados aqui.

Sobre o Citi:

O Citi é um parceiro bancário proeminente para instituições com necessidades internacionais, um líder global em gestão de patrimônio e um banco pessoal valioso no seu mercado doméstico nos Estados Unidos. O Citi faz negócios em mais de 160 países e jurisdições, oferecendo às corporações, governos, investidores, instituições e indivíduos diversos produtos e serviços financeiros. É possível encontrar informações adicionais em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

Sobre o Citi Global Wealth:

O Citi Global Wealth é uma plataforma integrada de gestão de patrimônio que oferece uma solução total de patrimônio aos clientes em todo o ciclo do patrimônio. O Citi Global Wealth atende indivíduos e escritórios familiares com patrimônio líquido ultra-alto por meio do Citi Private Bank, opera nos segmentos afluente e de patrimônio líquido alto por meio do Citigold® e do Citigold Private Client, captura a gestão de patrimônio no local de trabalho por meio do Global Wealth at Work e oferece serviços bancários e empréstimos superiores para clientes de consultores de investimentos registrados (RIAs) por meio do Citi Alliance. O Citi Global Wealth fornece aos clientes uma plataforma com liderança em estratégias de investimento, que oferece investimentos tradicionais e alternativos, estratégias de contas gerenciadas, pesquisa de ponta e orientação de investimento a todos os clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005891/pt/

Contato

Mídia: América do Norte: Jamie Letica +1 646 303 4280 jamie.letica@citi.com EMEA (Europa, Oriente Médio e África): Kimberley Mosley +44 20 7508 3082 kimberley.mosley@citi.com APAC (Ásia-Pacífico): Harsha Jethnani +852 2868-7738 harsha.jethnani@citi.com LATAM (América Latina): Denise Rockenbach +1 305 420 4304 denise.rockenbach@citi.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags