Comunicado do Business Wire :Carbios

A Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, sediou o primeiro Encontro Mundial de Biorreciclagem de PET nos dias 7 e 8 de dezembro de 2022, em Paris (França). O evento atraiu mais de 100 participantes internacionais dos mundos científico, acadêmico e industrial para trocar informações sobre os avanços no campo da reciclagem biológica e como comercializar essas inovações para uma economia circular.

A conferência de dois dias reuniu cientistas de renome mundial de várias instituições acadêmicas para compartilhar suas pesquisas mais recentes sobre a despolimerização enzimática do polietileno tereftalato (PET). Bertrand Piccard, iniciador e presidente da Solar Impulse Foundation1, participou como palestrante principal da última sessão focada na circularidade do PET e elogiou a contribuição de Carbios na redução da poluição por plástico. O encontro terminou com uma visita à fábrica de demonstração da Carbios na cidade francesa de Clermont-Ferrand. A planta foi inaugurada em setembro de 2021 e aproxima a tecnologia da Carbios um pouco mais da industrialização. Após o sucesso da fábrica de demonstração, a Carbios está a caminho de construir e operar a primeira planta de reciclagem enzimática de PET em escala industrial do mundo (com capacidade de processamento de 50 mil toneladas de resíduos de PET por ano), também na França (Longlaville), com previsão para 20252, e iniciar o licenciamento de sua tecnologia no mundo inteiro.

-- Pesquisadores científicos de 10 países, incluindo América do Norte, Reino Unido, Japão e Alemanha

Bertrand Piccard, explorador serial, psiquiatra e pioneiro da tecnologia limpa, iniciador e presidente da Solar Impulse Foundation: "Reduzir os resíduos plásticos é um dos maiores desafios do nosso tempo.A tecnologia da Carbios para a reciclagem biológica de plásticos foi uma das primeiras inovações etiquetadas como 'Efficient Solution' [solução eficiente] pela Solar Impulse Foundation em 20193. A Carbios conta com o meu apoio contínuo e felicito a sua iniciativa de reunir as principais partes interessadas na luta para proteger o meio ambiente".

Alain Marty, diretor científico da Carbios: "Na Carbios, nossas equipes desenvolveram um processo enzimático único que permite reciclar biologicamente o segundo plástico mais utilizado no mundo: PET. Ao contrário dos métodos convencionais de reciclagem, nosso processo inovador permite reciclar todos os tipos de resíduos, até mesmo têxteis de poliéster, para serem reutilizados na produção de novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens.Este primeiro Encontro de Biorreciclagem de PET nos permitiu explorar os avanços científicos no campo da reciclagem enzimática e nos desafiar a ir mais longe e mais rápido com o apoio de uma rede internacional de especialistas".

Emmanuel Ladent, CEO da Carbios: "O sucesso do nosso modelo de industrialização está baseado na nossa capacidade de formar parcerias estratégicas. Desde o início da Carbios, criamos parcerias em pesquisa, negócios e finanças, bem como consórcios com grandes proprietários de marcas nas indústrias de embalagens e têxteis. É uma honra contar com a presença de tantos delegados neste primeiro Encontro de Biorreciclagem de PET, pois estou convencido de que só podemos alcançar uma economia verdadeiramente circular com a reciclagem biológica se os acadêmicos e a indústria trabalharem de mãos dadas".

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de química verde que desenvolve processos biológicos e inovadores. Por meio de sua abordagem única de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa atender às novas expectativas dos consumidores e aos desafios de uma ampla transição ecológica, assumindo um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, recipientes e tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que, em seguida, podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiosa revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua fábrica de demonstração em Clermont-Ferrand (França) em 2021. Agora, a empresa deu mais um passo fundamental para a industrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, Carbios e L'Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia própria de reciclagem. Comprometidos com o desenvolvimento de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, a Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um acordo com a On, Patagonia, PUMA e Salomon para desenvolver soluções que promovam a reciclabilidade e a circularidade de seus produtos.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso único à base de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos 100% compostáveis em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

