Cinco dissidentes das Farc são mortos na fronteira entre Colômbia e Equador

Cinco dissidentes das Farc morreram e outros dez foram capturados durante operações militares no departamento de Nariño, na fronteira com o Equador, informou nesta sexta-feira (9) o exército da Colômbia.

Militares e rebeldes entraram em confronto no rio Iscuandé (sudoeste) depois que os agentes de um "posto de controle fluvial" perceberam a presença de "duas embarcações" que aparentemente levavam "a bordo cloridrato de cocaína e armas de fogo", disse aos jornalistas o general John Jairo Rojas, comandante na região.

Depois dos combates, "oito menores de idade" foram resgatados, de acordo com o comandante militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estes menores de idade são os que [os dissidentes] vêm utilizando na guerra e mostrando que esta é sua única escolha de vida", comentou o general.

As dissidências das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) se afastaram do acordo de paz que desarmou a maior parte da guerrilha em 2017.

Sem um comando unificado, somam cerca de 5.200 membros distribuídos em diferentes regiões do país, que utilizam o tráfico de drogas e o garimpo ilegal como suas principais fontes de financiamento.

"Durante a operação, foi possível apreender 27 fuzis, uma metralhadora, duas embarcações de tipo flipper, uma pistola [...], munição abundante e explosivos", detalhou o exército em um boletim.

As dissidências atuais são parte do conjunto de grupos armados com os quais o governo de esquerda quer dialogar para conseguir desmobilizá-los dentro de sua política de "paz total".

Embora tenham ocorrido aproximações entre as partes, o presidente Gustavo Petro reitera que a pressão militar "não vai cessar enquanto não houver uma vontade real de negociação".

Após décadas de uma guerra às drogas fracassada, a Colômbia continua sendo o maior produtor de cocaína, o motor da violência que já deixou mais de nove milhões de vítimas em um conflito interno sem fim.

lv/dg/rpr/am

Tags