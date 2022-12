China realiza primeira entrega de avião de passageiros de fabricação própria

A China anunciou, nesta sexta-feira (9), a primeira entrega de seu avião de produção própria, o C919, com o qual pretende competir com o Boeing 737 MAX e o Airbus A320.

O primeiro modelo da aeronave estreita, com capacidade para 164 passageiros, foi formalmente entregue à China Eastern Airlines durante uma cerimônia no aeroporto de Xangai, informou a mídia estatal.

O ato representa "um marco importante" na trajetória da indústria de aviação da China, disse o canal estatal CCTV, que exibiu imagens do avião com o emblema da companhia aérea e de seu interior.

Além disso, a estatal Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) entregou à companhia aérea "uma chave comemorativa do primeiro C919 do mundo", que deve começar a operar no início do próximo ano.

A COMAC disse em uma feira do setor no mês passado que garantiu pedidos de 300 aparelhos, mas não indicou se eles foram totalmente confirmados nem deu detalhes sobre valores ou prazos de entrega.

De qualquer forma, esses 300 pedidos elevariam o número de aviões aprovados para mais de 1.100, segundo declarações anteriores da empresa.

Apesar dessa intenção de competir com os fabricantes ocidentais, a China assinou um acordo de US$ 17 bilhões para comprar aviões da Airbus este ano e a empresa começou a produzir seu modelo A321 na cidade de Tianjin, no nordeste do país, no mês passado.

O Boeing 737 MAX está proibido de voar na China desde 2019, após dois acidentes fatais, mas a gigante aeroespacial disse em julho que os reguladores chineses poderiam aprovar sua distribuição este ano.

No entanto, esse progresso foi retardado pelas tensões comerciais entre Pequim e Washington e pelo pior acidente de avião comercial na China, envolvendo um Boeing 737-800 este ano.

