Brasileiros ficam incrédulos com eliminação para a Croácia

Da euforia à decepção: milhões de brasileiros reunidos nesta sexta-feira no Rio de Janeiro e em outras cidades do país lamentaram o fim do sonho do hexa, após a derrota da Seleção para a Croácia nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Mundo.

"Jogaram muito bem, mas faltou garra... e no final, nos pênaltis eles (croatas) foram perfeitos", disse à AFP Karen Dias, uma cozinheira de 34 anos que assistiu ao jogo na 'fanfest' instalada na praia de Copacabana, no Rio.

O telão ainda mostrava os jogadores da Seleção chorando no gramado, após a derrota por 4-2 na decisão por pênaltis (empate em 1 a 1 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação).

"O Brasil estava muito nervoso no início, a Croácia estava bem fechada, e aos poucos foi reagindo", comentou Kelen Aleixo, professora de educação física de 44 anos.

A multidão que gritou com o gol de Neymar no primeiro tempo da prorrogação ficou em silêncio minutos depois com o empate de Bruno Petkovic para a Croácia, vice-campeã em 2018.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que torceu pela Seleção em todos os jogos, enviou uma mensagem aos comandados de Tite pelo Twitter após a derrota: "O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir".

Em São Paulo, Luis Eduardo, um estudante de 21 anos, não pôde conter as lágrimas. "É triste. Em 2018 foi igual, mas acho que parte de ser brasileiro é não parar nunca. Na próxima Copa, em 2016, vamos tentar de novo", disse à AFP.

Perto dele, Artur Prado, um analista de sistemas de 28 anos, observava incrédulo o telão: "Não tem palavras para descrever o que aconteceu hoje (...) não sei o que dizer".

Em Brasília, David Almeida lamentou a derrota do Brasil, mesmo tendo "mais oportunidades que a Croácia".

"O Brasil fez o gol e relaxou. É triste, mas não podemos reclamar", disse o analista de 28 anos, vestido com uma camisa da Seleção.

Suelen Dantas, secretária de 39 anos, consolou seu filho, de seis. "Ele acreditava e seu sonho não aconteceu. Fico triste por ele", comentou.

"O Brasil tinha tudo nas mãos e deixou escapar", expressou Suelen, refletindo os sentimentos de milhões de torcedores pelo país.

