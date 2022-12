Argentina vence Holanda nos pênaltis e vai às semifinais do Mundial

A Argentina se classificou para as semifinais da Copa do Mundo ao derrotar nesta sexta-feira a Holanda nos pênaltis (4-3), depois de um empate em 2 a 2 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação no estádio Lusail, em Doha.

A 'Albiceleste', que vai enfrentar a Croácia por uma vaga na final do Mundial do Catar, abriu 2 a 0 no placar com Nahuel Molina e Lionel Messi, mas a 'Laranja Mecânica' empatou com dois gols de Wout Werghorst. Após o empate persistir na prorrogação, os argentinos foram mais eficientes nas penalidades, com o goleiro Emiliano Martínez defendendo duas cobranças holandesas.

psr/gh/cb

