Resgatados no México 23 migrantes sequestrados, a maioria venezuelanos

Policiais mexicanos resgataram 23 migrantes, a maioria venezuelanos, que tinham sido sequestrados enquanto se dirigiam para a fronteira com os Estados Unidos, em uma operação na qual dois homens foram detidos, informaram as autoridades nesta quinta-feira (8).

Outras seis pessoas que conseguiram escapar de seus captores foram localizadas após o resgate, que ocorreu na véspera nas proximidades de Ciudad Juárez, segundo um comunicado da Secretaria de Segurança Pública do estado de Chihuahua (norte).

Os migrantes foram sequestrados enquanto eram levados de ônibus para Ciudad Juárez, um dos locais de passagem de migrantes ilegais rumo ao território americano.

Mas foram interceptados nos arredores da cidade por homens armados, que feriram o motorista e os obrigaram a embarcar em duas caminhonetes, segundo o informe oficial.

Apesar dos ferimentos, o motorista conseguiu fugir e avisar as autoridades, que mobilizaram uma operação na qual dois homens de 23 e 35 anos foram detidos.

Outros seis migrantes que tinham fugido foram localizados posteriormente nas imediações do local, acrescentou o comunicado, informando que entre os resgatados há cerca de 20 venezuelanos.

Essas pessoas ficaram sob os cuidados da Secretaria de Segurança de Chihuahua, sem que até o momento tenha-se informado sua situação legal.

Em sua longa viagem aos Estados Unidos através do México, os migrantes enfrentam perigos múltiplos, que frequentemente custam-lhes a vida, incluindo sequestros, agressões sexuais, abandonos no meio do deserto e acidentes de trânsito, entre outros, segundo as autoridades.

Apesar disso, centenas de milhares de pessoas tentam entrar a cada ano sem documentos no território americano, alguns para pedir asilo.

Segundo dados da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, durante o ano fiscal de 2022, de outubro de 2021 a setembro de 2022, foram encontrados 853 migrantes mortos em toda a fronteira com o México, de 3.169 km.

