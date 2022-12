ONU: ataques de rebeldes na RD Congo mataram 131 civis

Ao menos 131 civis morreram em ataques de rebeldes do movimento M23 em 29 e 30 de novembro no leste da República Democrática do Congo (RDC), de acordo com uma investigação preliminar da ONU divulgada nesta quinta-feira.

As autoridades de Kinshasa anunciaram na segunda-feira que quase 300 pessoas morreram no vilarejo de Kishishie, na província de Kivu do Norte.

A investigação preliminar da ONU inclui as mortes em Kishishe e na localidade vizinha de Bambo.

