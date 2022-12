Messi 'surpreende todos os dias', diz Mac Allister

O meio-campista Alexis Mac Allister, uma das revelações da Argentina na Copa do Mundo, destacou nesta quinta-feira (8) que Lionel Messi "surpreende todos os dias".

"Todos sabemos quem é o 'Leo', ele nos surpreende todos os dias. As coisas que faz são incríveis tanto nos treinos quanto nos jogos", disse Mac Allister na coletiva de imprensa na véspera das quartas de final entre a 'Albiceleste' e a Holanda.

Sobre os demais times na competição, o argentino declarou ter ficado impressionado e surpreso com o equatoriano Moisés Caicedo, seu companheiro de equipe no Brighton.

"Moisés Caicedo fez uma grande Copa. Foram eliminados injustamente. Me surpreendi com o nível deles", afirmou.

Mac Allister vem se destacando no meio de campo de Lionel Scaloni e chegou a marcar um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, ainda na fase de grupos, na qual foi eleito o melhor jogador da partida.

"Minha adaptação tem sido rápida. Não dou mérito a mim, mas sim aos meus companheiros. Todos eles confiaram em mim. Essa é a chave. Quando você tem confiança, um jogador pode se soltar e eu fiz isso", disse.

Sobre o jogo contra a Holanda, destacou que os rivais tem "uma ideia de jogo muito clara" e que a Argentina precisará "contrabalançar".

"Sabemos que eles são rivais muito difíceis. Sei da história entre as seleções. A mais recente, na semifinal (do Mundial de 2014, em que a 'Albiceleste' venceu), conseguimos passar. O importante será passar, seja nos 90 minutos, na prorrogação ou nos pênalti, veremos", comentou sorrindo.

O meio-campista ainda contou sobre a adolescência acompanhando a seleção argentina como torcedor.

"Lembro que vi essa semifinal em casa com minha família. Torci muito de fora. Ter que jogar esses jogos é um orgulho e uma emoção muito grande. Sempre penso no caminho que fiz para chegar até aqui, na minha família, meus amigos. É um orgulho muito grande", explicou.

"Antes dos jogos costumo ficar nervoso. Essa Copa do Mundo, sei lá, faz com que eu não fique tão nervoso. Tenho me sentido bem, tenho gostado muito, isso é o mais importante", finalizou.

