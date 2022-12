Kremlin denuncia 'russofobia' na escolha de Zelensky como personalidade do ano

O Kremlin criticou nesta quinta-feira a "russofobia" e a "cegueira" da revista americana Time, que escolheu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, como a personalidade do ano de 2022 e homenageou o "espírito" de seu país.

"Vemos que a linha editorial desta revista não vai além da corrente dominante em toda a Europa, que é absolutamente cega, anti-russa e furiosamente russofóbica", disse o porta-voz presidencial russo Dmitri Peskov a repórteres.

A revista afirmou que Zelensky "galvanizou o mundo de maneiras que não víamos há décadas".

Criticado antes da ofensiva do Kremlin no final de fevereiro por não ter realizado as reformas que havia prometido, a figura de Zelensky adquiriu uma nova dimensão no conflito, unindo a população e as tropas com mensagens de vídeo e visitas ao front.

Ele também ganhou o apoio crucial dos líderes ocidentais graças a inúmeros discursos à distância, reuniões e telefonemas quase diários.

No entanto, as autoridades russas o apresentam como o chefe de uma gangue de "nazistas" ou "viciados em drogas" e criticam sua recusa em negociar com Vladimir Putin.

Peskov insistiu nesta quinta-feira que o conflito pode ser encerrado "amanhã se (Zelensky) desejar".

