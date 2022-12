Jogadora de basquete Brittney Griner é libertada em troca de prisioneiros entre Moscou e Washington

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (8) que trocou a jogadora de basquete americana Brittney Griner, presa pela acusação de tráfico de maconha, pelo famoso traficante de armas russo Viktor Bout, preso nos Estados Unidos há mais de uma década.

"Em 8 de dezembro de 2022, no aeroporto de Abu Dhabi, o procedimento de troca do cidadão russo Viktor Bout pela cidadã americana Brittney Griner, que cumpriam penas em estabelecimentos penitenciários dos EUA e da Rússia, respectivamente, foi concluído com sucesso", disse o ministério das Relações Exteriores russo no Telegram.

Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a estrela do basquete "está a caminho para casa". Uma das advogadas de Brittney Griner na Rússia, Maria Blagovolina, confirmou que a troca ocorreu, em mensagem no Telegram.

"Estou aqui, dominada pelas emoções", disse Cherelle Griner, esposa de Brittney Griner, na Casa Branca, ao lado do presidente Joe Biden. Ela descreveu o periodo da prisão de sua esposa como "um dos momentos mais sombrios da minha vida".

A Rússia indicou que estava negociando com Washington "há muito tempo" para libertar Bout.

Viktor Bout foi condenado a 25 anos de prisão por um juiz federal em Nova York em abril de 2012.

O ex-piloto e tradutor das Forças Armadas soviéticas foi preso em 2008 na Tailândia em uma operação secreta de agentes americanos e transferido para os Estados Unidos em 2010, após uma longa batalha legal por sua extradição que gerou tensões entre Washington e Moscou.

Conhecido como "mercador da morte" pelas autoridades americanas, Bout foi acusado de tentar vender mísseis terra-ar e outras armas para agentes disfarçados dos Estados Unidos, acreditando que seriam usados por guerrilheiros colombianos das Farc.

Brittney Griner, de 32 anos, considerada uma das melhores jogadoras de basquete do mundo, foi presa em fevereiro em um aeroporto de Moscou por posse de um cigarro eletrônico contendo líquido feito de óleo de cannabis. Em agosto, ela foi condenada a nove anos de prisão por tráfico de cannabis.

