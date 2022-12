EUA enviarão mais tropas para a Estônia para aumentar defesas da Otan

Os Estados Unidos irão enviar tropas de infantaria adicionais para a Estônia "nas próximas semanas" para fortalecer as defesas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no parte oriental, disseram oficiais de defesa estonianos nesta quinta-feira, dia 8.

Em uma declaração separada, a Embaixada dos EUA em Tallinn disse que as tropas americanas fazem parte das implantações de tropas rotativas aprimoradas da Otan acordadas na cúpula da aliança militar em Madri no início deste ano.

A implantação consiste em uma companhia de infantaria dos EUA - uma unidade normalmente composta por 80 a 250 soldados, disse o Ministério da Defesa da Estônia em um comunicado. Isso será acompanhado pelo Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, conhecido como HIMARS, bem como equipamentos e sistemas de comando e controle associados. Fonte: Associated Press.

