Di María e De Paul participam do último treino da Argentina antes de encarar a Holanda

O atacante Ángel Di María e o meio-campista Rodrigo De Paul, dúvidas para a partida contra a Holanda pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar na sexta-feira (9), voltaram a treinar com o elenco da Argentina nesta quinta (8).

Os dois jogadores estavam no gramado da Universidade do Catar para participar do último treinamento da 'Albiceleste' antes do mata-mata durante os 15 minutos abertos à imprensa, constatou a AFP.

Já o atacante Alejandro Gómez, que sofreu uma torção no tornozelo direito na partida contra a Austrália, pelas oitavas de final, se ausentou e acabou treinando separado na academia.

Di María, ausente na sessão de terça-feira, voltou aos exercícios no dia seguinte (7).

Nesta quinta, porém, o treinador Lionel Scaloni também não confirmou se De Paul teve um problema muscular, conforme publicou a imprensa argentina, nem se ele ou o jogador da Juventus poderiam enfrentar os holandeses no sábado.

"Eu não ousaria dizer se Di María está ou não, se De Paul está ou não. Nunca se sabe antes de um jogo. Então o que sai na imprensa é muito difícil de administrar. Quem entra em campo tem que se sair bem. O jogador que entrar tem que estar nas melhores condições", explicou Scaloni em coletiva de imprensa antes do treino.

