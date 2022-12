Declan Rice volta aos treinos da Inglaterra

O meia Declan Rice, ausente do treino de quarta-feira, voltou a treinar pela seleção inglesa nesta quinta, a dois dias da partida contra a França pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar-2022.

Conforme anunciado por seu companheiro de equipe Kalvin Phillips, "Declan voltou a treinar e se sente bem", disse ao ser questionado se estava preparado para substituí-lo caso o meio-campista do West Ham, que foi titular até agora na Copa do Mundo, não estiver disponível para o confronto contra os franceses.

Rice estava "doente" na quarta-feira, informou o entorno da seleção, sem especificar a natureza ou a gravidade de seus sintomas.

Rice é peça chave no meio-campo da seleção dos Três Leões, já que garante o equilíbrio entre a defesa e o ataque.

Philipps, contratado pelo Manchester City no verão passado ao Leeds, jogou apenas 53 minutos em 4 jogos em todas as competições por clubes nesta temporada, devido a uma lesão no ombro.

Apesar disso, o técnico Gareth Southgate o incluiu na seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo, onde foi importante na Euro-2020 em que perdeu a final em Wembley para a Itália, nos pênaltis.

"É verdade que não joguei tanto tempo quanto gostaria de ter jogado, mas quando vemos os jogadores que eram os meus favoritos, realmente não posso discutir" as escolhas do treinador, admitiu, referindo-se à escalação de Rice, Jude Bellingham e Jordan Henderson.

"Eles são incrivelmente bons. Renderam resultados muito bons", acrescentou Philipps.

"Nem sequer achava que poderia jogar essas partidas", continuou ele sobre os duelos contra o País de Gales (3-0), onde deu uma assistência para o último gol de Marcus Rashford, e contra o Senegal (3-0). "Mas quem for convocado estará pronto para este desafio e vai ajudar a equipe a vencer", disse.

A Inglaterra enfrenta a França no sábado, no estádio Al Bayt, em Al Khor, a 45 quilômetros de Doha, a partir das 22h no horário local (16h pelo horário de Brasília), na partida que encerrará as quartas de final do Catar-2022.

