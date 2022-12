Cruz Vermelha visitou prisioneiros de guerra russos e ucranianos

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) visitou recentemente prisioneiros de guerra ucranianos e russos, algo que até agora foi extremamente limitado e esporádico, informou nesta quinta-feira (8) a instituição.

"Na semana passada o CICV fez uma visita de dois dias a prisioneiros de guerra ucranianos. Outra aconteceu esta semana", afirma um comunicado publicado em Genebra pela Cruz Vermelha.

"Durante o mesmo período aconteceram visitas prisioneiros de guerra russos. Outras estão previstas até o fim do mês", acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, critica com frequência a organização por considerar que a Cruz Vermelha não se esforça de maneira suficiente para ter acesso aos soldados de Kiev capturados pelas tropas russas.

O próprio CICV havia expressado sua frustração por não ter conseguido cumprir sua missão consagrada nas Convenções de Genebra, que definem as leis da guerra.

As visitas recentes permitiram "comprovar a condição e o tratamento" aos presos e entregar "itens como livros, produtos de higiene pessoal, cobertores e roupas para enfrentar o frio", afirmou o CICV.

"As equipes do CICV estão procurando as famílias dos prisioneiros de guerra para compartilhar as novidades sobre seus entes queridos. Algumas atualizações são mensagens curtas de amor e notícias pessoais. Alguns dizem a seus parentes que não se preocupem. Outros pedem cigarros, meias e doces. Todas as mensagens são um alívio para os familiares angustiados", acrescenta o comunicado.

A presidente do Comitê, Mirjana Spoljaric, afirmou que "as visitas são um importante passo adiante para preservar a humanidade em meio à brutalidade do conflito armado internacional".

"Conseguimos verificar como os prisioneiros de guerra estão sendo tratados e garantir que suas famílias recebam notícias. Minha esperança é que as visitas levem a um acesso mais regular a todos os prisioneiros de guerra", completou.

Ucrânia e Rússia não divulgam o número de prisioneiros de guerra de cada parte do conflito.

