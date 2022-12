Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

O número de pessoas com alto patrimônio líquido perguntando sobre opções de imigração através de investimentos mais do que dobrou desde que o coronavírus foi reportado pela primeira vez três anos atrás, com números históricos de ricos investidores internacionais agora buscando diversificar suas opções de residência e cidadania em meio à volatilidade global sem precedentes. A Henley & Partners também observou uma enorme onda de interesse e solicitações de cidadãos de países altamente desenvolvidos, como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, comparado com tempos pré-pandêmicos, sendo os americanos agora a principal nacionalidade buscando residência alternativa e/ou cidadania adicional.

O CEO da Henley & Partners, Dr. Juerg Steffen, afirmou que, com muitas economias agora em uma fase pós-pandêmica, atormentadas pelos riscos econômicos, políticos e à segurança, famílias ricas estão revisitando suas prioridades para garantir que suas heranças, patrimônio e estilos de vida estejam protegidos e preparados para o futuro. "Para investidores com alto patrimônio líquido, a possibilidade de viver ou conduzir negócios em um país de sua escolha é uma preocupação primária. Muitos estão explorando as opções de residência e cidadania através de portfólios de investimentos que oferecem fluidez geográfica e a opção de relocar a qualquer momento entre duas ou mais nações 'casa', geralmente a muitos quilômetros de distância uma da outra."

Entre as opções de residência alternativa mais procuradas, tanto a Espanha quanto a Grécia dispararam em popularidade nos últimos seis meses. As candidaturas ao Programa de Residência através de Investimentos da Espanha aumentaram em 240% neste ano comparado a 2021, e também houve um aumento significante de 125% nas candidaturas ao Programa Golden Visa da Grécia, sendo que os investidores podem solicitar a cidadania grega após sete anos de residência.

Tanto a Espanha quanto a Grécia estão entre os principais destinos de férias do mundo e oferecem o altamente desejável estilo de vida mediterrâneo despojado, com cidades vibrantes e cosmopolitas e instituições educacionais de liderança. Cada programa oferece várias opções de investimentos, mas a maneira mais popular de garantir os direitos de residência é através da compra de imóveis: um investimento mínimo de EUR 250 mil é necessário para a Grécia e EUR 500 mil, para a Espanha. Como residente de qualquer um desses países, se tem o direito de viver e estudar lá, bem como se mover livremente na União Europeia e no Espaço Schengen da Europa.

O chefe de clientes particulares do grupo Henley & Partners, Dominic Volek, declarou que, como a compra de uma única propriedade assegura a residência para toda a família, este investimento é um legado para ser passado às próximas gerações. "O setor imobiliário internacional sempre foi uma categoria de bens confiável para os investidores globais devido ao seu poder de permanência a longo prazo. Os programas de imigração através de investimento associados a bens imóveis têm as vantagens adicionais de melhorar a sua mobilidade global por meio de vários passaportes e ampliar seus direitos de acesso pessoal como cidadão ou residente de várias jurisdições, criando possibilidades em termos de onde você e sua família podem morar, trabalhar, estudar, aposentar e investir. Os ganhos potenciais ao longo da duração do investimento incluem o valor básico do ativo, rendimentos com alugueis e acesso internacional como cobertura máxima contra volatilidade regional e global."

