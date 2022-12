Comunicado do Business Wire :ABS

As embarcações autônomas irão dominar os oceanos? A inteligência artificial pode conceber um ativo offshore otimizado? A energia nuclear é a fonte de energia definitiva do futuro? Estas são algumas das perguntas enfrentadas por líderes da indústria marítima, à medida que uma onda de novas tecnologias está prestes a revolucionar o setor.

A ABS reconhece as próximas ondas de inovações e está traçando um curso para o futuro das tecnologias marítimas e offshore com um novo relatório, Tendências da Tecnologia: Explorando o Futuro da Inovação Marítima. A publicação, lançada no Comitê Técnico Helênico da ABS, oferece uma percepção executiva do futuro das tecnologias marítimas e offshore avançadas, ao apresentar uma visão e um cronograma para os principais marcos tecnológicos na jornada rumo à digitalização e emissões líquidas zero.

"A inovação na indústria marítima é cíclica e estamos à beira de uma nova onda de tecnologias e mudanças", disse Patrick Ryan, Vice-Presidente Sênior de Engenharia e Tecnologia Global da ABS. "Orientados pela estreita cooperação com os líderes do setor aqui em Atenas e mais além, e nossa própria compreensão do mercado, a ABS está apta a compartilhar para onde pensamos que estas tecnologias estão indo. Oferecemos esta publicação como um roteiro de alto nível para a transição de energia limpa da indústria, digitalização e pesquisa aplicada em áreas como novos materiais e projetos auxiliados por computador."

A ABS tem uma longa história de suporte à indústria na adoção de novas tecnologias com segurança, o que está no centro de sua missão de segurança. À medida que as tecnologias avançadas ocupam o centro das atenções nas próximas décadas, a ABS visa fornecer orientação e clareza ao setor, respaldando a adoção segura e otimizando as operações na jornada rumo a emissões líquidas zero.

Para saber mais sobre estas tecnologias revolucionárias, baixe uma cópia de Tendências da Tecnologia: Explorando o Futuro da Inovação Marítimaaqui.

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítimas e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em concepção e construção. Focada na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver uma conformidade precisa e rentável, um desempenho otimizado e uma eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

