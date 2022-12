Wall Street fecha com resultados mistos

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (7), em um contexto de tensão pela perspectiva de uma eventual recessão no próximo ano.

O Dow Jones fechou estável, enquanto o índice tecnológico Nasdaq caiu 0,51%. Já o S&P 500 retrocedeu 0,19%, seu quinto pregão consecutivo de queda e o oitavo nas últimas nove sessões.

Entre outros elementos que evidenciam um arrefecimento da atividade econômica nos EUA, os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira depois da publicação de um relatório oficial que informava sobre uma redução na demanda de gasolina.

Entre os papéis que tiveram pior desempenho estão os da Tesla (-3,21%, a 174,04 dólares), afetados pelo contexto econômico e pela redução da demanda na China.

A desvalorização dessas ações fez com que Elon Musk cedesse, por um breve período, o seu lugar como a pessoa mais rica do planeta para o francês Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH.

Contudo, a fabricante de carros elétricos recuperou terreno ao final do pregão e Musk manteve o seu lugar no topo do ranking, com uma fortuna estimada em 185,4 bilhões de dólares, segundo o site da revista Forbes.

