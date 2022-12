Walker diz que Inglaterra não deve ficar obcecada com Mbappé

O lateral-direito inglês Kyle Walker disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira que sua seleção não deve ficar obcecada com Kylian Mbappé, destaque da França na Copa do Mundo do Catar e a quem terá a tarefa de marcar no duelo de quartas de final no próximo sábado.

"Sei que (Mbappé) é um grande jogador, mas não estamos jogando tênis. Não é um esporte individual, é um jogo de equipe", afirmou Walker.

O lateral do Manchester City acrescentou: "sabemos que (Mbappé) é um grande jogador e por isso é o centro de todas as perguntas, mas não esqueçamos de (Olivier) Giroud, que marcou vários gols, nem de (Ousmane) Dembelé, que para mim é tão bom quanto, no outro lado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para encarar a França, o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate pode mudar o esquema 4-3-3 usado até aqui para um 3-5-2.

Isso permitiria a Walker sair da lateral-direita para atuar como um terceiro zagueiro.

"Quando jogamos contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, não pensamos só em Mbappé. No sábado será o mesmo", disse o defensor inglês.

Inglaterra e França se enfrentam por uma vaga nas semifinais do Mundial no próximo sábado, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, às 16h00 (horário de Brasília).

sev-ma/psr/cb

Tags