Vinicius Jr diz que aprendeu muito com Ancelotti e Luka Modric

O atacante Vinicius Junior elogiou nesta quarta-feira o craque Luka Modric, seu companheiro no Real Madrid, mas que será seu adversário na sexta-feira, às 12h00 (horário de Brasília), quando o Brasil enfrenta a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, no estádio Education City.

Vini foi o único jogador a participar da coletiva de imprensa da seleção brasileira no Grand Hamad Stadium, em Doha, a dois dias do jogo decisivo.

"O Modric sempre me ensinou bastante, continua me ensinando no dia a dia, faz de tudo para eu seguir evoluindo. Eu pego ele como espelho, um cara de 37 anos jogando no nível dele, algo raro, mas jogadores como ele, Cristiano, Thiago Silva, que têm uma idade que já não era normal, mas agora está virando a normalidade. A gente fica feliz por isso, eu fico feliz de jogar contra ele, e que vença o melhor", disse ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jovem atacante contou que também aprendeu muito com seu técnico no Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, que em certa ocasião disse que Vini é o jogador que mais o surpreende.

"Ele está sempre me dando a força que eu preciso, as broncas que eu preciso também. Quando eu precisei ele foi como um pai para mim. Sempre me dá o carinho que eu preciso, a responsabilidade também. Ele faz isso não só por mim, mas por todos os jovens, por todos os jogadores com quem ele trabalhou", afirmou o brasileiro.

Vini disse que seus dois treinadores têm muito em comum: "Ele é muito parecido com o Tite e eles se falam bastante".

Outra influência citada por Vinicius Jr durante a entrevista foi a de Neymar. Oito anos mais velho que ele, o astro foi seu ídolo de infância e adolescência e agora é seu companheiro na seleção. Um sonho que se tornou realidade.

"Ele me falou que a Copa do Mundo é diferente de qualquer outra competição. E agora estou vivendo isso, sei quanto a Copa é importante para o nosso país, para todos. Ele me falou isso e sempre levei isso comigo, não sabia o tamanho, mas quando tocou o hino vi a diferença que é jogar uma Copa pelo seu país".

Um dos destaques na campanha do Brasil até o momento, Vini Jr foi perguntado sobre o caminho que o levou a ser titular da equipe já aos 22 anos.

"Eu acredito que foi um processo normal. A comissão e o professor foram me dando argumentos de onde eu precisava melhorar para chegar no meu melhor nível e ser titular da Seleção. É complicado, tem muitos jogadores, o professor tem muitas opções. Cada vez que eu vinha para a Seleção eu voltava com algo que faltava para ser titular da posição".

aam/cb

Tags