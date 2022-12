Vice peruana denuncia 'um golpe de Estado, que agrava a crise política'

A vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, denunciou, nesta quarta-feira (7), "um golpe de Estado", após a decisão do presidente Pedro Castillo de dissolver o Congresso e instaurar um governo de exceção.

"Repudio a decisão de Pedro Castillo de praticar a quebra da ordem constitucional com o fechamento do Congresso. Trata-se de um golpe de Estado, que agrava a crise política e institucional que a sociedade peruana terá que superar com apego estrito à lei", escreveu Boluarte no Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cm/lbc/mvv/rpr

Tags