Vice Dina Boluarte assume Presidência no Peru após destituição de Castillo

A vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, assumiu nesta quarta-feira (7) o comando do país depois da destituição por "incapacidade moral" do mandatário Pedro Castillo pelo Congresso.

"Assumo, de acordo com a Constituição do Peru, a partir deste momento até 26 de julho de 2026", quando estava previsto o fim do mandato de Castillo, disse ela, dirigindo-se ao Parlamento.

Boluarte, uma advogada de 60 anos, torna-se, assim, a primeira mulher a assumir a Presidência do Peru.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ljc/lbc/rpr/mvv

Tags