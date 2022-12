Transição confirma presença de 12 chefes de Estado na posse de Lula

Os chefes de Estado de 12 países confirmaram presença na posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro em Brasília, informou a equipe de transição do governo nesta quarta-feira (7).

Segundo o embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse, foram confirmadas as presenças dos presidentes de Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal, Timor Leste e também do rei da Espanha.

O Itamaraty enviou convites a todos os países com os quais o Brasil mantém laços diplomáticos, o que deixou de fora o presidente venezuelano Nicolás Maduro, tachado de "ditador" pelo presidente Jair Bolsonaro, em fim de mandato.

O governo Bolsonaro está entre os mais de 50 que reconheceram, em 2019, o líder opositor Juan Guaidó como "presidente encarregado" da Venezuela, por questionamentos à reeleição de Maduro em 2018.

Fernando Igreja assinalou que a equipe de transição está avaliando formas de "transmitir o convite ao presidente Maduro, como representante da Venezuela", à cerimônia de posse de Lula, um aliado do líder chavista.

Para o embaixador, a confirmação de 12 chefes de Estado na posse de Lula representa a "reinserção do Brasil no cenário mundial", depois de quatro anos de relativo isolamento internacional no governo Bolsonaro.

Além das autoridades internacionais em exercício, a equipe de transição espera a presença de ex-chefes de Estado e de governo.

Cerca de 300 mil pessoas são esperadas na Esplanada dos Ministérios de Brasília para acompanhar a cerimônia de posse, que também contará com apresentações musicais no "Festival do Futuro", organizado pela futura primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e para o qual mais de 30 artistas já foram confirmados.

"A gente está trabalhando para que esse dia seja alegre", disse a esposa de Lula.

