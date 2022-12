Talibãs realizam primeira execução pública desde que tomaram o poder no Afeganistão

Um homem condenado por assassinato no Afeganistão foi executado em público nesta quarta-feira (7), na primeira sentença deste tipo pronunciada pelos talibãs desde que retornaram ao poder.

"O tribunal supremo foi instruído a aplicar esta ordem de qisas durante uma reunião pública dos moradores", disse o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, em um comunicado, referindo-se a uma lei islâmica.

O qisas é um princípio islâmico semelhante à lei de talião, que consiste em fazer com que o criminoso sofra um dano igual ao que causou.

O comunicado identifica o condenado como Tajmir, filho de Ghulam Sarwar, e indica que ele residia no distrito de Anjil, na província de Herat, também no oeste do país.

No mês passado, o líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, ordenou aos juízes que implementassem totalmente os aspectos da lei islâmica, como as execuções públicas, o apedrejamento, açoitamento e a amputação de ladrões.

Desde então, as autoridades realizaram várias chicotadas públicas, mas a execução desta quarta-feira em Farah (oeste), capital da província de mesmo nome, é a primeira que anunciam.

