Reino Unido aprova projeto polêmico de mina de carvão

O governo do Reino Unido aprovou, nesta quarta-feira (7), o projeto de abertura de uma mina subterrânea de carvão para uso metalúrgico no nordeste da Inglaterra, a primeira no país em mais de três décadas.

O projeto, localizado no condado de Cúmbria, é alvo de críticas de defensores do meio ambiente, como a ONG Greenpeace, que denuncia uma "hipocrisia climática" das autoridades.

O ministro do Equilíbrio Territorial, Michael Gove, "decidiu autorizar" o projeto, que buscará compensar as emissões de gases do efeito estufa em suas operações, segundo um comunicado oficial.

"Este carvão, que de outro modo seria importado, será usado para produzir aço", mas não eletricidade, destaca a nota governamental.

A decisão foi adotada em um contexto de forte tensão entre as promessas de geração de empregos em meio à recessão econômica e os compromissos climáticos do governo de atingir a neutralidade de carbono até 2050.

No início de 2021, o governo britânico havia aprovado o projeto da companhia australiana West Cumbria Mining na localidade de Whitehaven, mas viu-se obrigado a reavaliar o mesmo diante da onda de protestos.

Por fim, ratificou nesta quarta-feira a aprovação, alegando que os programas de descarbonização industrial no Reino Unido limitam-se ao uso desse combustível como fonte de produção de energia, sem excluir o uso industrial.

