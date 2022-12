Presidente do Peru anuncia dissolução do Congresso e instaura governo de exceção

O presidente peruano, Pedro Castillo, anunciou a dissolução do Congresso e o estabelecimento de um governo de exceção, horas antes do Parlamento se reunir para debater seu impeachment.

"Foram emitidas as seguintes medidas: dissolver temporariamente o Congresso da República e instaurar um governo excepcional de emergência; convocar no prazo mais breve possível um novo Congresso com poderes constituintes para redigir uma nova Constituição em um prazo não superior a nove meses", declarou Castillo em mensagem à nação do palácio do governo, transmitida pela televisão

