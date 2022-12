Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia no dia 7 de dezembro às 6h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

2/ Gráfico com a evolução desde 2019 dos envios de gás natural via gasoduto à União Europeia desde 2019, segundo dados da consultoria Wood Mackenzie. (90 x 90 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis na guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia com localização dos combates que deixaram vítimas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa localizando a ilha Potemkin, sobre o rio Dnieper, próxima de Kherson, na Ucrânia.(135x117 mm) - Disponível

* EUA-eleições-política:

1/ Composição da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos após as eleições para o Senado na Geórgia. (90 x 72 mm) - Atualização disponível

2/ Composição definitiva do Senado dos Estados Unidos após o segundo turno das eleições de meio mandato na Geórgia. (45 x 74 mm) - Atualização disponível

3/ Gráfico com os resultados definitivos do Senado após as eleições norte-americanas de meio mandato, no dia 7 de dezembro às 7h45 (Bras.). (135 x 104 mm) - Atualização disponível

* Processo-corrupção-governo-Argentina: cronologia dos processos judiciais contra Cristina Kirchner, que foi condenada a seis anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção enquanto era presidente da Argentina, de 2007 a 2015. (135 x 105 mm) - Atualização disponível

* EUA-espaço-aeroespacial-Lua-Nasa-história:

1/ Cronologia e localização das missões americanas na Lua, no 50º aniversário da missão Apolo 17. (180 x 157 mm) - Disponível

2/ Cronologia da conquista espacial.(180 x 152 mm) - Reenvio disponível

3/ Dados sobre o telescópio espacial James Webb, o mais poderoso em órbita, e seleção de imagens enviadas. (134 x 161 mm) - Disponível

* Energia-gás-UE-Espanha-Portugal-distribuição: mapa localizando os gasodutos entre França e Espanha, e o possível trajeto do gasoduto Barcelona-Marselha. (89 x 98 mm) - Disponível

* China-indicador-comércio:

1/ Gráfico com a evolução mensal das exportações e importações da China, desde 2021. (45 x 64 mm) - Disponível

2/ Gráfico com a evolução do índice de gestores de compras (PMI, em inglês). (45 x 70 mm) - Disponível

* EUA-espaço-aeroespacial-Lua-Nasa-história:

1/ Cronologia e localização das missões americanas na Lua, no 50º aniversário da missão Apolo 17. (180 x 157 mm) - Disponível

2/ Cronologia da conquista espacial. (180 x 152 mm) - Reenvio disponível

3/ Dados sobre o telescópio espacial James Webb, o mais poderoso em órbita, e seleção de imagens enviadas. (134 x 161 mm) - Disponível

* Fbl-wc-Catar-2022:

1/ Classificação dos artilheiros na Copa do Mundo 2022 no Catar, em 7 de dezembro às 04:45h (Bras.). (44 x 138 mm) - Atualização disponível

2/ Apresentação da partida entre Holanda e Argentina pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 161 mm) - Disponível

3/ Apresentação da partida entre Croácia e Brasil pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar.(135 x 161 mm) - Disponível

4/ Participação e resultados dos países africanos nas diferentes edições da Copa do Mundo de futebol. (180x114 mm) - Disponível

5/ Número de seleções de cada confederação presentes nas oitavas e nas quartas de final da Copa do Mundo desde 1998. (135x56 mm) - Disponível

6/ Principais estatísticas das seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135x115 mm) - Disponível

7/ Partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar. (135x157 mm) - Atualização disponível

8/ Tabela da fase final da Copa do Mundo 2022 no Catar, a partir das quartas de final. (135x81 mm) - Atualização disponível

* Auto-F1-Mundial: formato da corrida de clasificação de sprint, que será utilizada em 6 corridas em 2023. (135x77 mm) - Atualização disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags