COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

CHINA COVID: China anuncia flexibilização geral das restrições pela covid-19

DOHA:

Taffarel, uma grande referência para os goleiros do Brasil

Os goleiros brasileiros eram bebês ou crianças quando Cláudio Taffarel defendeu o pênalti de Daniele Massaro em Pasadena, deixando o Brasil a um passo do tetracampeonato mundial. Quase três décadas depois, o herói do título busca mais uma conquista, desta vez como preparador de goleiros da seleção.

(BRA Quartas CRO fbl Mundial 2022 Catar WC, 730 palavras, já transmitida)

DOHA:

Os ex-jogadores na comissão técnica de Tite

O técnico da seleção brasileira, Tite, tem a seu lado experiência de sobra para comandar a seleção, que entra em campo na sexta-feira para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e seguir com o sonho do sexto título mundial.

(BRA CRO fbl Mundial 2022 Catar WC, 530 palavras, já transmitida)

DOHA:

Inglaterra e França, dois ataques poderosos com dúvidas na defesa

Questionadas antes da Copa do Mundo, as defesas de Inglaterra e França terão o desafio de parar os ataques comandados por Kylian Mbappé e Harry Kane, respectivamente, no próximo sábado (10), pelas quartas de final da competição, em uma partida que promete ser uma verdadeira batalha de estratégia.

(Fbl FRA Mundial 2022 Quartas Catar WC ING)

PEQUIM:

China anuncia flexibilização geral das regras anticovid

A China anunciou nesta quarta-feira (7) uma flexibilização geral das regras de saúde anticovid, abandonando a estratégia restritiva contra o coronavírus que gerou uma onda histórica de protestos em todo o país.

(China pandemia vírus epidemia saúde, 650 palavras, já transmitida)

-- AMÉRICAS

LIMA:

Congresso do Peru tenta destituir o presidente pela terceira vez

O Congresso do Peru, dominado pela direita, debate nesta quarta-feira (7) uma moção de destituição contra o presidente de esquerda Pedro Castillo por "permanente incapacidade moral", uma figura constitucional que provocou a queda de dois ex-presidentes desde 2018.

(Peru governo política parlamento)

WASHINGTON:

Democratas vencem disputa na Geórgia e consolidam maioria no Senado

O partido do presidente Joe Biden conquistou na terça-feira mais uma cadeira no Senado de Estados Unidos com a vitória do candidato democrata Raphael Warnock na Geórgia, de acordo com as projeções da imprensa americana.

(EUA eleições governo política Congresso, 670 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BERLIM:

Alemanha desmantela rede de extrema-direita que planejava atacar o Parlamento

A justiça da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (7) que impediu os planos de um pequeno grupo de extrema-direita que planejava atacar as instituições democráticas do país, incluindo o Parlamento.

(Alemanha política polícia investigação, 700 palavras, já transmitida)

KHERSON:

A perigosa travessia do rio Dnieper com o frio e as bombas

Com o motor de seu barco frágil a toda velocidade, Oleksii Kovbasiuk atravessa o rio Dnieper a partir da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia, 490 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

RIAD:

Presidente chinês visita Arábia Saudita para encontrar líderes árabes

O presidente chinês, Xi Jinping, chega nesta quarta-feira (7) à Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, para reuniões com líderes da região, em meio a uma crise ligada à guerra na Ucrânia.

(Arábia diplomacia comércio investimentos China)

-- ÁSIA

CABUL:

Talibãs realizam primeira execução pública desde seu retorno ao poder

O Talibã realizou sua primeira execução pública desde que voltou ao poder, em agosto de 2021, com a execução nesta quarta-feira (7) de um homem condenado por assassinato.

(Afeganitão religião talibãs crime, 400 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Comércio exterior da China registra o menor nível desde o início de 2020

O comércio exterior da China recuou em novembro a níveis que não eram registrados desde o início de 2020, consequência da política de 'covid zero' e uma demanda em queda.

(China pandemia conjuntura vírus comércio epidemia saúde, 640 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE endurece o tom contra a China na OMC

A União Europeia (UE) anunciou nesta quarta-feira (7) que solicitou a abertura de dois painéis contra a China na Organização Mundial do Comércio (OMC), por restrições impostas à Lituânia e limites para que detentores europeus de patentes possam defender seus direitos.

(UE China comercio Lituânia, 510 palavras, já transmitida)

PARIS:

Depois dos choques de 2022, economia mundial pagará as contas

A economia mundial esperava uma normalização pós-pandemia em 2022, mas foi atingida por uma enxurrada de crises, incluindo a guerra na Ucrânia, inflação crescente e aquecimento global, pressagiando um 2023 sombrio.

(Ano2022 recessão clima inflação economia macroeconomia guerra, 750 palavras, já transmitida)

PARIS:

Mundo encara o dilema da mudança climática e da crise energética

Após um ano de fenômenos climáticos extremos, o mundo enfrenta um dilema: combater a mudança climática, o que significa uma profunda revolução no modo de vida do ser humano, ou continuar consumindo energia abundante e barata.

(Ano2022 clima meio ambiente energia, 640 palavras, já transmitida)

AMBOSELI:

Seca dizima a fauna dos parques nacionais no Quênia

O guarda florestal Josphat Wangigi Kagai olha para o corpo sem vida de um jovem elefante no Parque Nacional de Amboseli, no sul do Quênia, e lamenta que isso seja recorrente, devido à seca extrema que assola o Chifre da África.

(Quênia seca animais, 560 palavras, já transmitida)

