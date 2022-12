Os ex-jogadores na comissão técnica de Tite

O técnico da seleção brasileira, Tite, tem a seu lado experiência de sobra para comandar a Seleção, que entra em campo na sexta-feira para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e seguir com o sonho do sexto título mundial.

Campeão na Copa do Mundo dos Estados Unidos-1994, Cláudio Taffarel é o preparador de goleiros da Seleção desde 2014, dois anos antes de Tite assumir o comando da equipe.

O ex-goleiro, considerado um dos melhores da história do Brasil, é responsável pelos treinos de Alisson, Weverton e Ederson.

Até o momento, o Brasil sofreu dois gols em quatro partidas, com boas atuações de Alisson contra a Coreia do Sul (vitória de 4-1 nas oitavas) e de Ederson contra Camarões (derrota 1-0 na fase de grupos).

Também vice-campeão na França-1998, Taffarel, com 56 anos, perdeu no Catar para o alemão Manuel Neuer o recorde de goleiros com mais partidas em Copas do Mundo (19 contra 18).

Coordenador da seleção desde julho de 2019, após o título da Copa América, Juninho Paulista, de 49 anos, supervisiona o trabalho da comissão técnica e questões administrativas e logísticas da Seleção nacional.

Ele é responsável por programar amistosos e supervisionar a hospedagem, centros de treinamento e viagens, entre outras questões.

"Eu costumo dizer, quando eu era jogador eu via a roupinha ali pronta, tudo arrumado para jogar. Mas para ter isso tem um trabalho grande por trás", declarou em setembro em uma entrevista à TV Globo ao explicar suas funções.

Campeão da Copa do Mundo Coreia e Japão-2002, o último Mundial vencido pelo Brasil, o talentoso ex-meia do São Paulo, Middlesbrough (ING) e Atlético de Madrid (ESP) assume o papel de porta-voz em alguns casos, como quando o Brasil reclamou das condições ruins do gramado do estádio 974, em Doha.

Vice-campeão na França-1998, César Sampaio é um dos homens de confiança de Tite, ao lado dos também auxiliares técnicos Cléber Xavier e Matheus Bachi, filho do treinador.

Ele chegou à Seleção brasileira por convite de Juninho Paulista. Em um primeiro momento foi assistente temporário e, em outubro de 2019, foi oficializado no cargo.

O ex-jogador de Santos e Palmeiras, de 54 anos, reveza com Cléber Xavier para acompanhar Tite nas coletivas de imprensa. Ambos falam com propriedade sobre o esquema tático da equipe e dos rivais.

A comissão técnica de Tite conta ainda com o ex-zagueiro Ricardo Gomes, capitão do Brasil na Copa do Mundo da Itália-1990.

Gomes, 57 anos, é observador técnico, ou seja, responsável por analisar os rivais e potenciais adversários da Seleção.

O ex-jogador do Fluminense, Benfica e Paris Saint Germain chegou à comissão em março, 11 anos depois de sofrer um AVC hemorrágico do qual ainda não se recuperou por completo.

Como técnico, Ricardo Gomes trabalhou no PSG e Bordeaux, entre outros.

Em 2011, ano do AVC, protagonizou um duelo com Tite pelo título do Brasileirão: o Corinthians do atual técnico da seleção superou o Vasco da Gama, treinado por Gomes até o meio da temporada, por apenas dois pontos e levou o título.

