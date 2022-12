O início de uma nova era para Portugal

A vitória expressiva de Portugal sobre a Suíça por 6 a 1 marcou não só a classificação da equipe para as quartas de final da Copa do Mundo, mas o início de uma nova era sem a dependência de Cristiano Ronaldo, segundo a repercussão na imprensa portuguesa nesta quarta-feira (7).

Reserva no jogo contra os suíços, o jogador de 37 anos, cinco vezes Bola de Ouro, elogiou a "exibição luxuosa de uma equipe cheia de talento e juventude", na qual não teve o protagonismo, apesar da atenção dada aos seus recordes pessoais e aos acontecimentos recentes em sua carreira.

"Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior palco do futebol mundial (...) O sonho está vivo! Até ao fim!", escreveu Ronaldo em suas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A imprensa portuguesa, por sua vez, abordou a vitória heroica como uma nova fase para a seleção.

"O início de uma era: pós-Ronaldo", foi o título no jornal Record.

"A estrela da equipe foi a (grande) equipe", resumiu o A Bola, enquanto o jornal Publico ressaltou que "Portugal rende-se à juventude".

Já o jornal O jogo abordou a vitória como "a seleção assume candidatura ao título (mundial) com uma exibição coletiva de outro mundo".

Os comentaristas esportivos também destacaram a aposta do técnico Fernando Santos de manter Ronaldo no banco após ter reagido mal a sua substituição na partida contra a Coreia do Sul, ainda na fase de grupos.

O treinador, no entanto, afirmou que a decisão de terça-feira havia sido "uma escolha estratégica" e não uma punição ao capitão, fato que foi abordado na imprensa como um possível problema no relacionamento entre os dois.

"Finalmente sentimos que havia disciplina dentro da equipe, uma liderança de Fernando Santos", disse o vice-diretor do Record, Vitor Pinto.

"Sem 'CR7', vimos o brilho de uma equipe que pode sonhar", acrescentou.

"Seja pelas palavras de Ronaldo na saída de Portugal contra Coreia, algo ocorrido que não foi a público, seja pelas razões estratégicas não explicadas pelo treinador, a decisão que tomou é histórica", considerou o comentarista Antonio Tadeia em seu blog.

A chegada do elenco português no Catar foi marcada pelas polêmicas extra-campo do camisa '7' e foi tema na mídia esportiva, sobretudo se o fato atrapalharia o desempenho de sua seleção na Copa.

A rescisão de contrato com o Manchester United, segundo o clube inglês, ocorreu de forma silenciosa para não tirar o foco de sua performance no Mundial.

A atenção agora se volta para a futura equipe do atacante, que é especulado no al-Nassr, da primeira divisão saudita.

Quando foi questionado sobre o assunto ao passar pela zona mista, na terça-feira, o jogador apenas disse "não, não é verdade", sem parar para conversar com os jornalistas.

Mas será necessário mais do que uma resposta simples a uma pergunta ambígua para que a incerteza sobre o futuro da estrela deixe de pesar completamente sobre sua seleção.

tsc/bcr/ep/gr/psr/yr/cb

Tags