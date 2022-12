México anuncia suspensão de cúpula da Aliança do Pacífico por crise no Peru

A cúpula da Aliança do Pacífico, que seria realizada em Lima e na qual o México transmitiria a presidência do organismo ao Peru, foi suspensa pela crise política no país, informou o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, nesta quarta-feira (7).

"Em vista dos últimos acontecimentos no Peru, combinamos adiar a Cúpula da Aliança do Pacífico, que seria realizada no próximo 14 de dezembro na Cidade de Lima", destacou o funcionário do governo mexicano no Twitter.

