Inglaterra encara Mbappé e os fantasmas do passado

Como se não bastasse ter que pensar em como parar o artilheiro da Copa do Mundo, o endiabrado Kilian Mbappé, no sábado pelas quartas de final da Copa do Catar-2022, a Inglaterra também terá que lidar com os fantasmas do passado.

O espetacular atacante de 23 anos tem sido o jogador que mais desequilibrou no torneio, no qual marcou 5 gols em quatro jogos e se tornou um pesadelo para as defesas que o enfrentaram.

Lançado em velocidade, é decididamente imparável. Além disso, sua mera presença capta toda a atenção dos adversários e com isso libera e abre espaço para seus companheiros no ataque da atual campeã mundial, Ousmané Dembelé e Antoine Griezmann.

Como se isso não bastasse para o técnico Gareth Southgate e seus jogadores, a partida de sábado às 22h locais (16h de Brasília) no Estádio Al-Bayt em Al Khor é a oportunidade ideal para a Inglaterra mostrar sua força e acabar com mais de meio século de frustrações.

A Inglaterra enfrenta os campeões mundiais com o fardo pesado de 56 anos de fracassos contra adversários de elite na fase eliminatória da Copa do Mundo.

Desde que venceram a Alemanha Ocidental por 4 a 2 após a prorrogação na final da 'sua' Copa do Mundo - com o 'gol fantasma' de Geoff Hurst aos 101 minutos, que deu a eles uma vantagem de 3 a 2 e os colocou no caminho do título - , a Inglaterra perdeu todas as suas partidas contra times que já haviam levantado o título da Copa do Mundo.

E foram justamente os alemães que iniciaram a sequência negativa contra os inventores do futebol, quando se vingaram nas quartas de final da Copa do Mundo do México-1970 e venceram por 3 a 2.

Dezesseis anos depois, e também no México, sofreram diante da genialidade de Diego Maradona nas quartas de final, com a 'Mão de Deus' e também com sua obra-prima, o gol mais épico das Copas do Mundo, ao perder por 2 a 1.

Na Copa da Itália-1990, outra decepção, desta vez nos pênaltis nas semifinais, contra a Alemanha Ocidental de Lothar Matthaeus e Andreas Brehme, que dias depois conquistaria o título contra a Argentina de Maradona no Estádio Olímpico de Roma.

A Argentina foi mais uma vez o algoz dos ingleses, novamente nos pênaltis, nas oitavas de final do Mundial da França-1998.

Quatro anos depois, os jogadores liderados em campo por David Beckham foram eliminados nas quartas de final pelo Brasil, que caminhava rumo ao pentacampeonato mundial na Coreia do Sul e no Japão, com o memorável gol de Ronaldinho Gaúcho, que encobriu o goleiro David Seaman em uma cobrança de falta mágica.

Na Copa da Alemanha-2006, um novo drama na decisão por pênaltis. A Inglaterra foi eliminada por Portugal do jovem Cristiano Ronaldo.

Quatro anos depois, no Mundial da África do Sul-2010, a Alemanha voltou a aparecer no meio do caminho para acabar com o sonho inglês: derrotou a Inglaterra nas oitavas de final por 4 a 1, com direito a uma bola de Frank Lampard que entrou mas só o árbitro não viu.

Depois de ser eliminada na fase de grupos na Copa do Brasil-2014, onde sofreu dois gols de Luis Suárez (derrota por 2 a 1) na partida decisiva, na Rússia-2018 a Inglaterra conseguiu chegar às semifinais, e abriu o placar contra a Croácia de Luka Modric. Mas os ingleses sofreram o empate e na prorrogação, a virada (2-1).

Agora a Inglaterra tem pela frente os atuais campeões mundiais, e Mbappé, que neste momento não devem estar deixando Southgate e sua equipe dormir em paz.

