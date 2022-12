EUA exige que presidente do Peru reverta dissolução do Congresso

Os Estados Unidos exigiram nesta quarta-feira (7) que o presidente peruano, Pedro Castillo, reverta a dissolução do Congresso e permita o funcionamento das instituições democráticas.

"Os Estados Unidos instam fortemente o presidente Castillo a reverter sua tentativa de fechar o Congresso e permita as instituições democráticas funcionar, de acordo com a Constituição", escreveu no Twitter a embaixadora dos Estados Unidos em Lima, Lisa Kenna.

