"Estamos preparados", diz croata Lovren sobre jogo contra o Brasil

"Estamos preparados para este combate", disse o veterano zagueiro croata Dejan Lovren nesta quarta-feira, a dois dias do duelo em que sua seleção encara o Brasil por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

"Nosso objetivo é tentar parar toda a equipe. Claro que o Brasil tem muita qualidade individual, mas estamos preparados", afirmou Lovren em entrevista coletiva.

"Antes do torneio, diziam que eles tinham duas equipes para jogar no mais alto nível. Têm a opção das mudanças para ter um maior impacto no jogo", acrescentou o zagueiro, de 33 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Brasil sempre é um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo, junto com outras grandes equipes, mas estamos concentrados em nós mesmos para dar o melhor possível", continuou.

Lovren também comentou a polêmica em torno das comemorações dos brasileiros, que dançaram nos gols da vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas. Para ele, não houve falta de respeito por parte dos jogadores da Seleção.

"Cada um pode fazer o que quiser. Não acho que os brasileiros são desrespeitosos, acho que nascem cantando e dançando", disse.

A Croácia chegou às quartas de final depois de eliminar o Japão nos pênaltis (3-1), após empate em 1 a 1 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação.

pm/psr/cb

Tags