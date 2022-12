Embaixador do Peru na OEA renuncia por 'ruptura' da ordem constitucional

O embaixador do Peru na Organização dos Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, renunciou nesta quarta-feira (07) em razão da "ruptura" da ordem constitucional, após o presidente Pedro Castillo dissolver o Congresso.

Momentos antes de o Parlamento se reunir para debater sua demissão, Castillo anunciou a dissolução do Congresso e o estabelecimento de um governo de emergência. A vice-presidente, Dina Boluarte, analistas políticos e funcionários interpretaram a medida como um autogolpe.

"Estamos em uma ruptura, pelo menos tecnicamente, da ordem constitucional, o que naturalmente constitui uma gravíssima afronta para o processo constitucional no Peru, para a democracia no Peru e para a democracia em todos os países que fazem parte desta organização", disse o embaixador durante uma reunião do Conselho Permanente da OEA, em Washington.

"Não posso, por razões morais e profissionais, ter nenhum vínculo com um regime que funcione baseado em decretos e que (...) indica que, eventualmente, convocará eleições, não sei com que base legal" e "que governará por decretos", acrescentou Mejía.

"Como não me governo por decretos, mas atuo com base na lei, esta é, então, na condição de representante permanente do Peru na OEA, minha última intervenção", disse, na véspera de uma sessão extraordinária sobre o relatório preliminar do grupo de alto nível que visitou o Peru para analisar a grave crise política no país.

No relatório preliminar apresentado na semana passada, o grupo de alto nível recomenda "uma trégua política", enquanto se busca "encaminhar um diálogo formal".

